Diverses farmàcies de Berga han viscut aquesta setmana un augment sobtat de venda des tests d’antígens, que ha més que triplicat els que venien en les últimes setmanes abans de la Patum. A la farmàcia Badia Soler del passeig de la Indústria, abans de la festa la demanda de tests era d’uns 20 per dia aproximadament. La tendència va començar a anar a l’alça a partir del mateix dilluns 19, i durant aquest cap de setmana, que l’establiment estava de guàrdia, es van vendre fins a 407 tests. Ahir, però, la xifra ja es va començar a estabilitzar i fins i tot anava a la baixa. També han notat un augment de venda de mascaretes.

Per altra banda, uns metres més amunt hi ha la farmàcia Nova del Vall, que com a mínim també ha multiplicat per tres les vendes d’aquestes proves. A més, en la mateixa línia que l’altra farmàcia, el pic ja el podia haver fet entre finals de la setmana passada i dilluns.