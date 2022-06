La primera tinent d'alcaldia de Berga, i regidora de Festes i Patum, Roser Valverde, ha presentat aquest dijous a primera hora de la tarda la renúncia a l'acta. Valverde ha esgrimit motius personals i assegura que és una decisió que ja havia pres fa uns mesos, però que ha esperat a passar la Patum per fer-la efectiva per responsabilitat amb ella mateixa, els seus companys i companyes i la ciutat.

La regidora ha exposat tots els motius en una carta de comiat que pots llegir íntegrament a continuació:

Escric aquesta carta per comunicar la decisió de presentar la meva renúncia com a regidora de l’Ajuntament de Berga. Aquesta era una decisió presa a principis d’any, però que vaig decidir no dur a terme fins que no passés La Patum, per responsabilitat amb mi mateixa, amb els meus companys i companyes i amb la ciutat. Així ho vaig comunicar a l’equip de govern fa mesos i agraeixo la seva comprensió i suport en tot moment.

Els motius són diversos, tots ells de caràcter personal. Fa molt de temps que no gaudeixo de la feina que faig i se’m fa tot una muntanya. Tot i que fa molt temps que hi treballo, no em sento capacitada per poder continuar desenvolupant la meva tasca. Per altra banda, els meus projectes personals i la meva vida fora de les parets de l’ajuntament han passat a un segon pla. Fa molt de temps que no soc feliç i una gran part de culpa la trobo a l’Ajuntament de Berga. No em sembla honest ni just seguir al capdavant en aquestes condicions, ni per la ciutat ni pels meus companys i companyes, però tampoc per mi mateixa.

Els casi quatre anys que he passat al consistori m’han ensenyat moltes coses. Per una banda, he après a gestionar àrees tan complexes com La Patum o Recursos Humans. També he après molt sobre el món local i l’administració (fins i tot, com pot arribar a ser de desesperant i la complexitat de poder tirar endavant els projectes). Però he après a desenvolupar-me en condicions adverses i fer front a situacions complexes i estic molt agraïda per això, pel creixement personal que m’ha aportat, i també per l’oportunitat de poder treballar per a la meva ciutat, aportant diferents propostes i projectes que espero que hagin sigut profitosos i positius.

També m’ha tocat viure situacions molt desagradables i topar-me amb persones cíniques i hostils que m’han fet qüestionar professionalment i com a persona. I aquesta sensació ha anat creixent fins que s’ha fet quelcom insuportable i ha acabat eclipsant totes les coses bones i boniques del meu pas per l’ajuntament.

Els meus companys i companyes de l’equip de govern han estat comprensius en tot moment amb la situació i amb la meva decisió. Ens ha tocat dur a terme la nostra tasca en unes condicions molt adverses i amb diferents problemàtiques que no ho han posat gens fàcil. Però hem sabut fer pinya i això és el que ha permès que molts projectes i propostes anessin endavant. El suport mutu i la comprensió que he trobat en aquest equip concret de persones és una de les coses més positives que m’enduc de l’experiència. Estic realment molt agraïda d’haver pogut treballar amb ells i elles i de tota la comprensió, amistat i cura que he rebut per part seva. Espero haver estat a l’altura de tots ells i elles.

I també, per descomptat, el grup humà que hi ha al darrere de cada activitat, fent funcionar la maquinària de la ciutat. He tingut la sort de descobrir unes grans professionals (ja que la majoria són dones) al capdavant de les àrees que he gestionat. I aquesta és una gran sort que té Berga, el fet de poder comptar amb aquestes persones compromeses i disposades a ajudar, sense por a arremangar-se i fer que tot funcioni. Però també per part d’entitats, col·lectius i persones a títol individual que fan funcionar la ciutat i que empenyen perquè tot tiri endavant. Aquests últims dies això ha quedat encara més demostrat i cal reconèixer el seu paper en el funcionament del nostre dia a dia.

Marxo amb un regust amarg i trista per no haver estat capaç de finalitzar la legislatura, però marxo amb la motxilla plena d’aprenentatges i de coneixences, d’amistats i de moments bonics. I també marxo sabent que he fet el que és més honest i sincer amb la ciutat i amb mi mateixa.

Roser Valverde Lojo

Berga, 30 de juny de 2022