La regidora de l’equip de govern de la CUP i ERC, Roser Valverde Lojo, deixa l’Ajuntament de Berga per motius personals. Aquest dijous, 30 de juny, la primera tinenta d’alcaldia ha presentat la seva renúncia a l’acta de regidora del consistori berguedà, tal com havia acordat amb els companys i companyes de l’equip de govern.

Valverde ha redactat una carta de comiat en què aclareix que la decisió va prendre-la fa uns mesos i va consensuar amb l’equip de govern fer efectiva la seva renúncia després de la celebració de La Patum d’enguany. La regidora ha destacat l’aprenentatge adquirit sobre l’administració local durant els gairebé quatre anys que ha format part del consistori gestionant diferents àrees i ha posat en valor l’equip humà de l’ens local. Valverde també s’ha referit a les dificultats i problemàtiques a l’hora de portar a terme diferents iniciatives a la ciutat.

La renúncia a l’acta de regidora es farà efectiva un cop s’hagi donat compte al ple de la corporació. Posteriorment, caldrà comunicar-ho a la Junta Electoral i la CUP haurà d’escollir la persona que la substituirà en el càrrec per procedir al seu nomenament, així com per determinar la nova distribució del cartipàs municipal.

Gairebé quatre anys al consistori

Roser Valverde Lojo va prendre possessió del càrrec de regidora per primera vegada el 8 de novembre de 2018, després que es fes efectiva la inhabilitació de l’alcaldessa cupaire, Montse Venturós, pel cas de l’estelada. Valverde es va ocupar de gestionar les regidories de Personal i Participació Popular fins al final del mandat.

Roser Valverde va formar part de la llista electoral de la CUP encapçalada per Venturós, que va guanyar les eleccions municipals de maig de 2019. Venturós va renunciar a l’alcaldia i a l’acta de regidora per motius de salut mental el juliol de l’any passat i el regidor Ivan Sànchez va rellevar-la en el càrrec, prenent possessió com a alcalde el 16 de juliol de 2021. Des de la presa de possessió de Sànchez, la regidora Valverde ha exercit com a primera tinenta d’alcaldia i ha gestionat les àrees de Cultura, Festes, Patum, Recursos Humans, Feminisme i LGTBI.