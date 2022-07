L’Assemblea del PSC del Berguedà ha escollit com a cap de llista a Berga per les eleccions de l'any que ve Abel García, que repetirà com alcaldable després que ja fos el número de la llista en els comicis de 2019. La totalitat dels militants assistents a l'assamblea va avalar la candidatura presentada per García.

La formació ressalta molt positivament la tasca exercida pel reelegit candidat en aquest mandat, tant des de l'oposició de Berga com des del govern del Consell. "No solament ha actuat com a potent opositor, també ha portat nombroses iniciatives i alternatives que l’han convertit en molts dels plens municipals en autèntic protagonista", posa en valor el partit en la faceta municipal. Pel que fa al l'ens comarcal, els socialistes apunten que "la seva tasca ha estat de primer nivell en tota mena de qüestions, i molt especialment en l’àmbit esportiu, turístic i de generació de projectes i gestió". I destaquen que "aquest lligam entre capital i comarca ha de ser un dels punts essencials a continuar potenciant en el proper mandat".