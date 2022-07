Eduard Barcons, actualment Director de Banca Institucional a Catalunya i Balears i exgerent del Consell Comarcal i l'Agència de Desenvolupament, és el nou president del Casal d'Europa en substitució de Jaume Farguell. L'exalcalde de Berga ja estava buscant un relleu en els últims anys, però no s'ha fet oficial fins ara.

Farguell, però seguirà vinculat al Casal d'Europa, com a president honorífic, i continuarà liderant alguna faceta de l'entitat, com ara el dels agermanaments dels municipis que en són socis. En declaracions a Regió7, Farguell ha detsacat que hi ha un gran companyerisme amb Barcons i que "ningu més com ell ens podia donar a tots una major confiança".