Una nena de cinc anys va haver de ser evacuada ahir a la tarda en helicòpter a Saldes. Segons fonts dels Bombers, la menor es va fer un esquinç al turmell i no podia caminar. Era en una zona propera al refugi d’Ensija però innacessible per als vehicles terrestres. Se la van endur amb helicòpter fins a Berga, on la va recollir l’ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques.