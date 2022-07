Puig-reig difon el llegat templer en una altra edició al castell

Puig-reig ha celebrat aquest cap de setmana la 13a edició de la Festa dels Templers amb molta participació. És una mostra històrica que va néixer a través de l’Associació Cultural Templers de Puig-reig amb l’objectiu de «difondre el seu llegat al municipi i donar-lo a conèixer», assenyalava Jesús Subirats, regidor de Cultura i Patrimoni, qui també valorava positivament l’edició d’enguany i la definia com a «festa de poble», per la participació de diferents entitats i veïns a títol particular, i «festa familiar», per les activitats per a tots els públics.

Dídac Flores, president de l’Associació Cultural Templers de Puig-reig, comentava que de cara a l’any vinent s’hauria de millorar l’àrea de restauració «augmentant-ne la superfície», i destacava l’espectacle de foc, llum i so «Muralles invisibles» com un dels plats forts i que més aplaudiments va tenir per part del públic assistent. Consistia en una projecció a les parets del castell per recrear com era a l’època dels templers.

Jordi Pesarrodona, coordinador artístic dels espectacles, manifestava que la festa és un projecte de consolidació per «créixer com a poble», i afirmava que té la continuïtat assegurada perquè «hi ha veïns que volen participar-hi l’any vinent». Com el gironellenc Lluís Bisbal, que fa recreacions de batalles de l’època. Participa a la Festa dels Templers des dels seus inicis vinculat a la part militar, amb les lluites al castell.

El matrimoni format per Jordi Martí i Magda Pollina de Ciutadilla, a Tàrrega, van arribar a Puig-reig acompanyats d’Antonio Ben Mohamed, de Reus, i per Jaume Escudé, de Santa Fe del Penedès, uns amics del Grup de Recreació Medieval. Tots ells fa gairebé 22 anys que fan escenes típiques medievals, com les lluites amb espasa, tir amb arc o la vestida del cavaller, on col·labora el públic. De la Festa dels Templers destacaven el bon ambient i es mostraven satisfets de poder-hi participar fent escriptura gòtica i carolíngia i utilitzant un teler per fer cinturons, cintes per adornar o sanefes per als vestits, entre d’altres. El vestuari que portaven se’l fan ells mateixos perquè, tot i que es necessita molta dedicació, econòmicament «surt més a compte», comentava Magda Pollina. Per la seva part, Jaume Escudé assenyalava que ells es dediquen a fer recreacions històriques i, per aquest motiu, no participen en mercats medievals.