Una quinzena de viticultors, cervesers i restauradors artesans van donar a conèixer els seus productes en una altra edició de Bdegust, una mostra dedicada a la difusió i promoció de vins elaborats arreu del territori i de productes alimentaris de la comarca. La fira es va celebrar ahir durant tot el dia a la Font del Balç, a Gironella.

Mar Subirà, de Casa Enfruns, comentava que hi participen des de la primera edició. Són de Casserres i ahir oferien als assistents llonganisses, minihamburgueses de peu de porc i cansalada. En canvi, Teresa Muntada, del forn d’Avià, assenyalava que era el primer any que formaven part d’aquesta mostra. Destacava la bona localització i l’ambient "molt animat des de primera hora". A la seva parada hi havia coques, empanades, pastissos i una gran varietat de pa, com el d’olives, de ceba caramel·litzada, nous amb xocolata i el baix en gluten. Tot i ser d’Avià, també tenen botiga a Sant Joan de Vilatorrada, Castellgalí, Puigcerdà i Sitges.

María Abete, de San Martín de Unx, a Navarra, amb els productes del celler familiar Bodegas Maximo Abete, també prenia part en la mostra per primer cop. I valorava l’experiència de manera "molt positiva".

Laia Muguruza, de formatges Blancafort, deia que l’ambient i la resposta de la gent era "com sempre". Fa anys que participa a la mostra amb diferents varietats de formatges, com el Garrotxa, Ferrús, Madurat i Flor de Neu. Té la mostra pràcticament al costat de casa perquè és de la comarca.

Enguany s’ha convidat a Bdegust una cervesa ecològica procedent de Caldes de Malavella.

Lluís Bori destacava l’interès de la gent per conèixer els seus productes i el projecte social de la seva empresa.