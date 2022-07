Els municipis del Berguedà comptaran amb 68.290,23 euros per a adquirir dispositius, equips i programari informàtics, amb l'objectiu de potenciar el treball en remot. La inversió per als ajuntaments comarcals ha estat anunciada aquest dimarts pel diputat d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de Barcelona, Marc Verdaguer, acompanyat del president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara.

Es tracta d'una aportació que fa la Diputació de Barcelona a escala provincial, on destina un milió d'euros. La inversió s'atribueix a tots els municipis de menys de 20.000 habitants - per tant, tot els del Berguedà - i a les quatre Entitats Municipals Descentralitzades (EMD).

A la comarca, la població més beneficiada és la capital, ja que Berga rep 8.645,04 euros. Els altres municipis amb més assignació són Gironella i Puig-reig, amb uns 3.500 euros cadascun, seguits d'Avià i Bagà, amb prop de 2.500 euros. Encara per sobre dels 2.000 euros trobem poblacions com Casserres, Cercs, la Pobla de Lillet o Guardiola de Berguedà. Pel que fa a la resta, cap ajuntament rep menys de 1.800 euros.

La distribució s'ha fet parcialment a partir de l'adjudicació d'un import fix en funció del tram de població, repartint 743.300 euros. D'altra banda, els 256.700 euros restants s'han assignat de manera proporcional a la població pertanyent a cada govern local. Es tracta de la mateixa quantia total de l'any passat, quan es va fer per primer cop aquesta inversió.

El diputat ha explicat que es tracta d'un mètode per donar els instruments informàtics necessaris per situar els ajuntaments al dia amb el teletreball, així com "fer el desenvolupament de moltes tasques del dia a dia dels ajuntaments". Ha detallat que poden servir per a la compra de qualsevol material informàtic per l'activitat de l'ajuntament i per facilitar el teletreball, des de programaris a webcams. "Venim d'una pandèmia i s'ha de facilitar el teletreball, hem de posar les eines necessàries perquè sigui més fàcil", ha afegit.

Com a alcalde de Guardiola de Berguedà, Lara ha avançat que el consistori els destinarà a un monitor i a una pantalla per fer videoconferències i reunions. El president del Consell ha destacat que tots els ajuntaments disposen ja de portàtils suficients perquè els treballadors puguin realitzar teletreball. "La transformació digital és una de les coses bones que ens ha deixat la pandèmia", ha considerat.

Visita institucional al Berguedà

La presentació d'aquest dimarts al Consell Comarcal s'emmarca en la visita institucional que el diputat Marc Verdaguer fa a la comarca, en la qual ha visitat els dos municipis més petits de Catalunya, Gisclareny i Sant Jaume de Frontanyà. Acompanyat de Lara, també s'ha desplaçat a Castellar de N'Hug, Saldes, Vallcebre i Castell de l'Areny.

En aquest sentit, el president del Consell Comarcal ha volgut destacar que el paper de la Diputació "pren molt més sentit als pobles petits", i que les visites dutes a terme serveixen per detectar necessitats i com pot ajudar la Diba. "S'ha demostrat que la seva àrea és més important que mai", ha dit en referència al diputat.

Per la seva part, Verdaguer ha dit que era un "honor" i "molt important" haver fet la seva primera visita institucional a la comarca del Berguedà, "pel que representa" en l'àmbit poblacional. Ho ha dit en referència al fet que el Berguedà és una comarca amb 31 municipis, on la majoria dels quals tenen menys de 300 habitants. L'objectiu ha estat "veure que necessiten" i "oferir serveis" de la Diputació.