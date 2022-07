3.000 euros per pagar el rebut de l'aigua a persones en situació de vulnerabilitat als municipis d'Avià, Cercs, Sagàs, Saldes i Santa Maria de Merlès. Aquest és l'import que la companyia Agbar destinarà en aquestes localitats on gestiona el servei a la comarca del Berguedà.

A banda dels pobles que inclou aquest conveni amb el Consell Comarcal del Berguedà, Agbar ha fet una proposta a l’Ajuntament de Berga per renovar el fons de solidaritat. L'empresa proposa un conveni específic a causa de les dimensions de la capital de la comarca.

El Consell Comarcal i la companyia gestora del cicle integral de l’aigua han signat aquest dimecres el conveni de fons de solidaritat, adreçat a finançar el rebut de l'aigua a les persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat. La firma es va fer a l'ens comarcal, amb la presència del president del Consell, Josep Lara, la consellera d'Atenció a les Persones, Salut i Polítiques d'Igualtat, Consum, Anna Maria Serra i la gerent territorial d'Agbar, Esther Guirado.

El fons de solidaritat

El fons de solidaritat és un ajut que aporta íntegrament la companyia d’aigua i comporta l’exempció del pagament dels conceptes de la factura que siguin de titularitat d’Agbar a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica, segons l’informe de risc d’exclusió residencial comunicat pels serveis socials.

Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, considera que "convenis com aquest permeten posar l’accent en les necessàries polítiques públiques d’equitat social per no deixar a ningú enrere especialment quan es tracta d’un bé bàsic com l’aigua". Ha assegurat que el Consell Comarcal col·laborarà en la promoció i difusió d’aquests fons.

D'altra banda, la gerent territorial d’Agbar, Esther Guirado, assegura que la seva prioritat "és garantir el subministrament d’aigua a tothom" per la qual cosa amb aquest fons procuren que "totes les famílies puguin accedir a aquest servei bàsic". La responsable ha assegurat que tenen especial cura de les famílies i col·lectius en situació de vulnerabilitat. "Treballem amb el Consell Comarcal del Berguedà per detectar amb rapidesa aquests casos i oferir solucions a aquestes famílies", ha afegit.

Segons recull el comunicat de premsa, el Consell Comarcal del Berguedà i Agbar continuen amb la seva aposta per impulsar l’Agenda 2030 i contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per tal de jugar un paper essencial en l’acompliment no només de l’ODS 6 (Aigua neta i Sanejament) i l’ODS 17 (Aliances per assolir objectius), sinó també de l’ODS 1 de Fi de la pobresa.