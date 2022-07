Veïns s'organitzen en contra del projecte d'un parc fotovoltaic a Espinalbet

Veïns de Castellar del Riu s'han organitzat per plantar cara al projecte d'un parc fotovoltaic al prat del Casó d'Espinalbet. Per aquest motiu impulsen la plataforma sota el lema A les pastures del Cim d’Estela hi volem vaques i no plaques.

Els veïns estan "esverats" i "completament en contra" de la instal·lació d'un projecte de més de 8 hectàrees i que tindria unes 9.500 plaques solars, ubicat en una zona de pastures en actiu, i que consideren un "projecte especulatiu". Es faria en un prat que es troba just a sobre del Casó, que es troba davant del Càmping Fontfreda, a la vora del restaurant Els Roures.

La plataforma veïnal critica que no aporta cap benefici a la zona, "una constant en aquests projectes", i que comportaria una transformació total del paisatge, en uns prats visibles des de punts com el cim d'Estela, el roc d'Uró o el mirador de la Figuerassa. Ho ha explicat aquest dimecres el veí Francesc Muntada, membre de la plataforma.

"Cal aquesta transició energètica, però s'ha de fer de manera ordenada. S'ha de tenir en compte altres valors. El valor del paisatge és important", ha insistit el portaveu. En aquest sentit, destaca que hi ha altres indrets com vorals, canals de rec o polígons on es podrien instal·lar.

"Ens sembla fora de lloc treure una producció per fer-ne una altra que es podria fer en altres llocs"

Muntada ha destacat que es tracta d'un prat on pasturen vaques, reivindicant el valor rellevant de la sobirania alimentaria. "Ens sembla fora de lloc treure una producció per fer-ne una altra que es podria fer en altres llocs".

És per això que s'han volgut "avançar" per evitar arribar un punt que "siguin inevitable", i han decidit passar a l'acció. Ara es troben precisament en una "fase de disseny d'accions", que començarà per repartir fulletons informatius als visitants que pugin als Rasos.

El veí ha explicat que l'empresa que voldria tirar endavant aquest projecte és la cardonina Innover. Assegura que també han intentat contactar amb ells, sense èxit.

Projectes arreu del territori

El projecte que es podria fer als prats del Casó no és un cas aïllat, sinó que els veïns asseguren que n'hi ha arreu. "És un cas particular, però una dinàmica a tot el país. Veiem una espècia de patró", ha dit en referència al fet que es projecten a pobles petits on, previsiblement, poden topar-se amb poca oposició. Per això, creu que cal una estratègia i una transició energètica "ordenada".

En aquest sentit, el portaveu del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, Hèctor Aranda, ha detallat que en el mes de juny a la Catalunya Central s'han aprovat 6 projectes de centrals fotovoltaiques. D'aquests, 2 són de grans centrals de plaques solars.

L'organització dona suport a la plataforma veïnal, i es posiciona en contra de projectes d'aquesta magnitud. "Aquest parc solar no toca fer-lo. No donem suport a aquestes grans centrals. Es tracta de no trinxar prats de muntanya", com defensa la mateixa Generalitat, segons ha dit. "El que guanyem en estalvi energètic, ens ho carreguem per una altra banda", ha afegit.

Aranda també ha posat en relleu la paradoxa que suposa que els petits ramaders "no poden més" i estan ofegats per la burocràcia, mentre es posen facilitats a projectes d'aquest estil. "La Generalitat esta posant catifa vermella a aquestes grans centrals", ha criticat. Per això, ja preparen al·legacions per quan entri a l'ordre del dia de la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central.

L'Ajuntament, també en contra

Per la seva banda, l'Ajuntament de Castellar del Riu assegura que "no s'ha presentat cap projecte ferm" per fer la instal·lació d'un parc de plaques fotovoltaiques. Tot i insistir que es tracten d'informacions "no oficials", reconeix que "diverses empreses s’han interessat en aquesta possibilitat".

De totes maneres, el consistori assegura que "sempre serà contrari a qualsevol projecte que impliqui un impacte visual sobre el paisatge i sobre l’entorn del municipi". És per això que des dels serveis tècnics s’ha contactat amb els serveis de l’Àrea d’Urbanisme de la Generalitat a la Catalunya Central per conèixer com procedir si alguna vegada es registrés algun projecte en aquest sentit, informa l'ajuntament en una nota.

El portaveu de la plataforma ha defensat la bona predisposició del consistori i celebra que no hi estigui d'acord, però assegura que no estan tranquils. "El projecte és viu", ha dit, tot i que l'alcalde Adrià Solé insisteixi que no hi ha hagut moviments en aquest darrer mig any, d'ençà que van conèixer el projecte. Muntada ha detallat que a ells els va arribar la informació fa un parell de mesos.