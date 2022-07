El ple de Berga d'aquest vespre preveu donar llum verda a la sol·licitud del Servei Català de la Salut de bonificació de l'IBI de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé. El plenari aprovarà previsiblement una mesura que bonificaria l'impost al centre sanitari durant quatre anys, una quantitat que suposa 47.827,71 per any, un total de 191.310,84 euros.

El regidor d'Hisenda, Marià Miró, ha reivindicat en la roda de premsa prèvia al ple municipal que l'hospital ofereix un servei públic a la ciutadania. "La premissa és que els impostos els pagui tothom. En aquest cas, respon a una qüestió molt excepcional. Dona cobertura a tota la població del Berguedà", ha argumentat el responsable.

D'altra banda, ha destacat que es tracta d'un impost que ja no pagava l'hospital abans que es fes el traspàs al CatSalut. Quan va passar a mans d'aquest organisme, se'ls va girar el rebut de l'IBI. "Considerem que, si no s'havia pagat mai, no és un ingrés extra. No cal que s'hagi de pagar ara de nou", ha defensat Miró.

Bonificació de l'IBI després de la polèmica

Aquesta bonificació de l'IBI arriba precisament després de la polèmica al voltant dels concerts de Patum que Berga Residencial va portar als tribunals. La justícia va limitar l'horari fins a la 1 de la matinada i va establir un màxim de 80 decibels, i finalment van ser reprogramats o suspesos.

Segons algunes veus aquesta judicialització es va fer com a rèplica per aquesta no bonificació de l'import, una premissa que la gerent de la residència, Sara Malé, va negar rotundament ara fa un parell de setmanes.