La Festa del Segar i el Batre d’Avià recupera la normalitat després que el 2020 la covid obligués a suspendre la festa i l’any passat se’n fes una versió reduïda. Enguany es tornarà a fer el paller, element simbòlic de la festa, així com la fira de productes agroalimentaris i d’artesania.

La festa s’iniciarà aquest dissabte, 9 de juliol, amb una novetat: un concert a càrrec de la coral Santa Maria d’Avià, que oferirà una cantada de cançons tradicionals a l’exterior de l’església Santa Maria, a les 8 del vespre.

Diumenge es viurà el plat fort de la festa, en una jornada que començarà amb missa a les 8 del matí. A les 9, la missa a l’exterior de l’església de Santa Maria a les 8 del matí serà l’acte que inaugurarà la jornada de diumenge dia 10. A continuació a les 9, es començaran a realitzar les tasques i la demostració de la sega al camp que hi ha a tocar del temple. La colla de Segadors del Segar i el Batre, una agrupació d’avianesos que va començar a organitzar la festa fa més de trenta anys, serà l’encarregada de fer les demostracions de les feines de segar i batre.

A les 10, els segadors recuperaran forces amb l’esmorzar típic de pagès preparat per les mestresses del poble. Josep Burniol, el Japet, membre de la colla de Segadors remarca que «la figura de la mestressa i la seva feina era igual o més important que la dels segadors. Tradicionalment, es quedaven a casa preparant els àpats dels segadors i els hi portaven al camp. A més d’aquesta feina havien de tenir cura del bestiar de casa. Això suposava una gran feinada i era d’admirar». Durant l’esmorzar actuarà la formació berguedana V9 Band, amb música folk. Un cop finalitzat l’àpat, es reprendran les tasques i es realitzarà la garbella i la posterior batuda.

«Mentre la salut ens ho permeti anirem mantenint la demostració de les tasques del segar i el batre», diu Josep Burniol, que recorda que «cada any som més grans i potser la festa haurà de passar a un format totalment lúdic si no sorgeix un relleu generacional. Però d’alguna manera s’ha de seguir fent, per homenatjar els avantpassats i la feina del pagès».

Durant la jornada matinal de diumenge hi haurà també trobada de puntaires, on, segons l’alcaldessa, Patrocini Canal, «se n’esperen una cinquantena». A més, es faran tallers de ceràmica i de pintura de ceràmica per als nens i nenes, i es comptarà amb la participació dels carreters de Prats de Lluçanès «per portar les garbes fins a l’era», detalla l’alcaldessa. Al migdia es farà el dinar popular per als segadors, les mestresses i els firaires.

L’únic acte que hi haurà diumenge a la tarda i que servirà per tancar la festa serà el concert de música i balls tradicionals a càrrec també del grup V9 Band, a 2/4 de 7 a la sala gran de l’Ateneu d’Avià.