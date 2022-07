Nou canvi de guió en l'agònic serial de l'estació d'autobusos de Berga. La Generalitat de Catalunya ha presentat recentment una nova proposta a l'Ajuntament: ara no s'hauria de modificar l'espai del parc de la Rasa dels Molins, sinó que contempla un total de 7 andanes a banda i banda del carrer Pere III (en comptes de les 9 prèvies).

La proposta va ser tractada aquest dijous en una reunió entre els representants de la Generalitat (El director general d'Infraestructures de Mobilitat, David Prat, i l'enginyer que ha fet el nou dibuix) i de l'Ajuntament de Berga (encapçalats per l'alcalde, Ivan Sánchez, i el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra), i també amb la participació de l'Associació de Veïns de la Rasa dels Molins.

Segons el nou dibuix, quatre de les andanes se situarien en la part sud, tres a dins de l'espai i a la vora de l'edifici de l'estació. Les altres tres es trobarien a l'altra banda del carrer, per la qual cosa els autobusos que vinguin des de l'oest de la ciutat hauran de voltar la rotonda per accedir-hi. S'utilitzarien "en cas que facin falta ocupar més espai", segons ha detallat el regidor Aleix Serra a Regió 7.

L'objectiu d'aquesta circulació també se centra a evitar que els autobusos facin marxa enrere i emetin el molest soroll, una altra preocupació de molts veïns, ha apuntat el regidor.

Les set andanes comptaran amb la marquesina corresponent. Les tres de la zona nord, que s'ubicaran on ara hi ha els aparcaments de cotxes, tindran aquesta marquesina al mateix parc, per evitar frenar el pas dels vianants que circulin per la vorera.

El nou projecte també modifica la ubicació i la mida de la rotonda del carrer, que pujarà en sentit nord i s'ampliarà, perquè els autobusos puguin girar correctament, així com una desviació cap al sud de l'eix del carrer Pere III. A la part sud també hi haurà una dotzena d'aparcaments i un petit edifici d'uns 90 metres quadrats.

Cal recordar que l'equip de govern ha insistit que la ubicació de l'estació d'autobusos ja està decidida. Aquesta ve condicionada per l'exigència de la Generalitat de fer-ho en un terreny a disposició municipal.

L'Ajuntament creu que és una millor proposta

El regidor Aleix Serra ha justificat que la Generalitat està optant ara, també en altres indrets, per "opcions urbanes" d'estacions d'autobusos, en carrers ja existents a les ciutats. "Si l'edifici és més petit, cal transformar menys l'entorn, i són més barates", ha detallat.

Serra ha recordat que la tramitació de la modificació era necessària en el projecte anterior, havent de convertir una zona verda en semiverda, ja que l'estació ocupava pràcticament la meitat del parc. Reconeix que aquesta modificació del planejament imprescindible, afegit a una "oposició veïnal garantida", comportava un "escenari complicat". A més, celebra que l'afectació ara és inferior.

"A tots ens grinyolava una mica" el fet d'haver de modificar un parc "relativament nou", ha dit. Per això, van demanar a la Generalitat una "alternativa millor" i un "esforç d'imaginació per quadrar l'estació".

La viabilitat del projecte

Amb aquest nou projecte sobre la taula ens n'anem ja a la tardor, quan l'àrea de Mobilitat del Departament de Territori s'ha compromès a fer un estudi sobre la idoneïtat de la proposta, segons ha confirmat l'associació veïnal a aquest diari. "Si s'ha de fer un estudi més que la generalitat el faci", diu el regidor, alhora que insisteix a fer que la Generalitat ha de "córrer tant com sigui possible".

Tot i això, assenyala que la Generalitat considera que és "viable" el projecte, per la qual cosa no espera cap entrebanc. "Si la ubicació fos tan dolenta com diuen alguns veïns, directament no farien un projecte. No es dediquen a fer projecte on no poden anar-hi", ha argumentat.

L'oposició veïnal

L'Associació de Veïns de la Rasa dels Molins segueix clarament en contra d'una proposta que consideren "un bunyol" i que "no és una estació". "Una estació d'autobusos ha de ser un recinte en el qual nomes hi ha estació d'autobusos, no cal que sigui tancat, però no amb un carrer al mig. No és l'estació que Berga es mereix", ha defensat a aquest diari Jordi Puntas, de l'organització veïnal.

Insisteix que "l'espai ja és petit abans de fer-lo" i que "no es podrà ampliar per enlloc", advertint que la concessió seria de 25 a 50 anys. Puntas critica que, per bé que no cal modificar el POUM, el text sí que contempla que és una via important de comunicació d'est a o est, "fent una funció de carrer, no d'estació".

Alhora, critica que es digui que s'ubica l'estació en un lloc cèntric de la ciutat. "Si Berga s'ha d'ampliar, serà cap a la Valldan. És cèntric on és ara, al Passeig de la Pau. Ho trauran d'allà per posar-ho agreujat a la Rasa dels Molins"; ha argumentat.

Puntas també s'escuda en un informe "contrastat" que, segons diu, posa en dubte que sigui un espai adient, amb suficient lloc davant de la previsió de més mobilitat. Aquest text també adverteix sobre que la persona que controla l'estació no pot estar pendent de les dues bandes, que la gent vol fer els trajectes en el menor temps possible i altres inconvenients logístics. "Hi ha pegues de seguretat, mobilitat i perills prou importants", considera.

L'alternativa de la Font del Ros

El portaveu considera que no és un problema econòmic, sinó de mandra del consistori. Critica que no es negociessin les expropiacions amb el propietari del pàrquing de la Font del Ros, on l'Ajuntament ja té una part comprada. "La pressa que tenen ve donada pels seus propis errors, són ells els que van aturar a la font del ros", diu.

En aquest sentit, ha criticat que la CUP optés per la Rasa dels Molins i no la Font del Ros, on assegura que un informe de la Generalitat de 2014 veia clarament millor situar-ho en la zona que l'Ajuntament va descartar l'any 2016. "No s'entendria fer una cosa al lloc més dolent. El nostre advocat ho té present", assegura Puntas, advertint que podrien acabar a la justícia.

El govern insisteix que, com van decidir l'any 2019, la millor ubicació és la de la Rasa dels Molins, especialment per la "ubicació central". "Pensava que el camí seria molt més curt", ha dit el regidor Serra, assegurant que estan "a les seves mans" i van "de la mà" de la Generalitat.