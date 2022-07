Nou alumnes estan realitzant el curs per obtenir el certificat de professionalitat d’administració, arxiu, recepcionista i comptabilitat del programa de Formació Professional Ocupacional Dual. L’ACEB s’ha convertit, aquest any, en centre validat pel Servei d’Ocupació de Catalunya per oferir aquesta formació, que combina les classes teòriques amb la pràctica a l’empresa amb un contracte de formació durant un any.

El projecte vol ser una eina per a les persones en situació d’atur sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d’accedir al mercat laboral. La figura de l’aprenent L’ACEB ha sol·licitat formar part d’aquest programa pilot i pioner al territori amb l’objectiu de donar noves oportunitats als joves i, a la vegada, facilitar als empresaris la cerca de perfils professionals necessaris en el seu dia a dia. La patronal berguedana aposta per recuperar la figura de l’aprenent en els perfils i especialitats professionals més mancats a la comarca. El d’administratiu, és un dels més demandats a la borsa de treball entre els socis de la patronal en ser, al ser molt transversal. L’ACEB diu que sempre que hi hagi les necessitats i el suport d’empreses i administracions s’oferiran formacions per recuperar la figura de l’aprenent.