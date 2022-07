«Amb concurs de castells o no, l’important és anar al màxim»

10 anys de castells a Berga. Semblava impensable aquell any 2012 i segueix sent un gran èxit per a la ciutat. Avui ho celebren en una diada especial, amb els Castellers de Sabadell i la Colla Castellera de Cerdanya, a les 6 de la tarda a la plaça de Sant Pere de la capital.

Com entreu al món casteller?

Alba Cruanyes: Jo vaig entrar primer per mitjà d’una amiga del bàsquet de Puig-reig. Vam entrar unes quantes de l’equip. Vaig fer castells a l’uni, i ara hi he tornat.

Marc Rovira: Vaig començar a la colla del campus de l’uni. Em va agradar i vaig entrar fa 5 anys.

AC: Molta gent de la tècnica ha passat o és a la universitat.

Com us arriba la proposta de ser caps de colla i per què?

MR: Vam començar a entrar ja en l’última tècnica de la colla.

AC: Feia falta renovació, sang nova, gent motivada... Ser al davant crema bastant. I hem adquirit coneixement a l’uni, que des d’aquí costa una mica més. Guanyes més visions d’altres colles.

MR: A les universitats és més accelerat, aprens a castanyassos.

Costa trobar relleu, no?

AC: A colles petites, sí. Ara pot entrar una fornada de canalla.

Com compartiu el càrrec?

AC: El Marc ha estat a canalla a Berga i a troncs, i jo he estat més a pinyes. Cobrim totes les parts.

MR: Compartim la part de troncs, i ella també tira cap a pinyes.

Com valoreu els sis mesos?

AC: Ens esperàvem la temporada molt més complicada, tot i que ho està sent dins del món casteller. Abans no érem gairess, però pensàvem que costaria més arrencar.

MR: Estem força bé, dins del panorama actual. Passat l’estiu, quan hagi crescut la canalla, ja anirem justos... Per això no es pot parar mai de fer altres activitats, sobretot amb la canalla.

Però en l’àmbit social seguiu igual de forts, no?

AC: Sí, la colla sempre ha muntat moltes coses i s’ha mogut.

Quin paper hi té el Cine?

MR: Essencial, és una joia.

AC: No només per a nosaltres. Ve el circ, es poden fer actes si plou... I és un lloc ideal per Patum, aquesta encara més. S’ha vist la necessitat d’un equipament així.

Quin perfil de gent teniu?

MR: Molt variat. Qualsevol colla té gent de 3 anys fins a 80, o fins que s’aguanti. Es respira bon ambient.

AC: I gent de tota la comarca.

Castellers del Berguedà?

AC: Al principi es va plantejar aquest nom. La majoria de colles tenen el nom de la ciutat.

MC: Quan vam fer set anys vam fer les set meravelles del Berguedà, i la gent només va votar un lloc de Berga, que era Queralt.

Per què sou tants de Sagàs?

AC: La primera va ser la meva germana, ens va tibar. Ara som 5/6. Ens hem conegut tots a la colla.

Falten noies?

AC: Acostuma a estar equilibrat, però en falten amb rols de responsabilitat, a tècnica i a la junta.

Quines característiques ha de tenir algú que hi vulgui participar?

MR: Qualsevol persona, de qualsevol edat i mida, pot venir. La qüestió és que t’ho passis bé.

AC: I no només a fer castells, al voltant de la colla hi ha activitats.

Què cal reforçar tècnicament?

MR: Tot. No ens sobra res. Hem d’anar a buscar objectius alts.

Algun objectiu concret?

MR: Castells amb agulla i, si podem, alguna cosa més...

AC: Potser la torre. Sense saber d’on veníem aquesta temporada, tampoc hem pogut plantejar objectius clars. Al setembre hi ha concurs de castells... l’objectiu sempre és entrar en la millor posició, però és complicat.

MR: Sempre aspirem al màxim, però sempre amb seguretat.

On es troben tècnicament?

AC: S’havia anat creixent. Ara som en un moment alt, i a veure com tornem de l’estiu. És possible una apretada al segon tram.

Com veieu les opcions d’entrar al Concurs de Castells? Com us afecta el fet de tenir en compte també els punts precovid?

MR: Amb el nou sistema, sortim perjudicats. Amb concurs o no, l’important és anar al màxim amb el que tinguem possibilitats.

AC: Si no anem a Tarragona, anirem a la diada prèvia. Ens motiva i la classificació és general.

10 anys amb salut, no?

MR: La colla està viva, el Cine està obert, hi torna a haver moviment... Poca gent esperava aquests castellassos! Aquest dissabte té molt bona pinta.