Avià torna a treure els volants i les falçs per la 33a Festa del Segar i el Batre

Les feines de camp han estat les protagonistes avui el matí a Avià amb la celebració de la 33a edició de la Festa del Segar i el Batre. Els voltants de l'església de Santa Maria han estat l'escenari de la demostració de com es segava abans de l'arribada de la gran maquinària així com la batuda amb els animals o el tradicional esmorzar amb les mestresses. Tot i que la festa ha tingut un bon seguiment, els segadors participants asseguren que fa falta més interès per part dels joves per poder mantenir la tradició.

"Ens preocupa el relleu, perquè no n’hi ha. S’haurien de promocionar aquestes feines perquè s'estan perdent", explica Joan Aymerich, un segador de Berga. Aymerich, que ha participat a la festa durant molts anys, apunta que abans de la pandèmia hi venien més joves a aprendre a segar però que aquest any no n'hi havien tants. De fet, el nombre de segadors també s'ha anat reduint amb el pas del temps. Avui n'hi havia una dotzena. "Jo sóc fill d’una casa de pagès però quan feien aquesta feina jo era un nen i només ajudava una mica. Ara ho vull mantenir", assegura un altre dels segadors participants, el Jaume Seuba d'Avià.

Tot i ser pocs, els joves van tenir presència durant la sega. Un d'ells era el Jordi Bosch, de Prats de Lluçanès. "Penso que és important aprendre tradicions que feien els meus avis o besavis. Els anys van passant, la gent va marxant i el jovent no vol fer això. Si no hi ha jovent, s’anirà perdent", afirma el jove de 19 anys.

El Chhaturam Montalbán i el Jordi Font, de 20 i 21 anys respectivament, són dos joves d’Avià que ja fa temps que participen a la festa. "És bonic seguir les tradicions i saber d’on venim. Gairebé tots els nostres avis ho havien fet i ara s’està perdent", diu Font. Per altra banda Montalbán destaca l'interès dels segadors per ensenyar als més joves. "Ells en saben molt i ens en ensenyen perquè nosaltres fem el que puguem".

L'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, destaca l'esperit de la festa "d'homenatge a les feines del camp que a Avià portem al nostre ADN". Pel que fa al relleu generacional Canal es mostra més preocupada. "Creiem que la festa té uns 5 0 10 anys de trajectòria i a partir d’aquí serà difícil seguir-ho fent. Cada any hi ha menys segadors i al final ens faltaran persones. Potser s'acabarà fent una cosa més lúdica però ja no serà tan autèntic", lamenta l'alcaldessa.

La jornada, que ha començat amb una missa a l'església a les 8 del matí, ha comptat amb l'acompanyament de música en directe, una trobada de puntaires, tallers de ceràmica pels més petits i una desena de paradetes de productes locals.