El Consell d'Alcaldies del Berguedà ha decidit donar suport a la demanda de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà que la Generalitat de Catalunya doti de places públiques de llar-residència destinades a persones amb discapacitat intel·lectual la comarca. És el principal acord de la reunió celebrada aquest dilluns al Local Social de l’Espunyola.

Representants de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà han exposat als alcaldes i alcaldesses que s’han aplegat a la reunió la necessitat que la Generalitat doti de places públiques per cobrir la demanda existent al Berguedà. La gerent de l’entitat, Ester Comellas, ha explicat que la comarca està infradotada.

Segons han detallat, comarques similars poblacionalment al Berguedà, com per exemple el Solsonès o el Ripollès, disposen de 23 i 70 places respectivament. En canvi, l’oferta actual al Berguedà és de 12 places i hi ha 22 persones en llista d’espera. A més, es calcula que l’any 2028 caldran 60 places. El darrer any que van sortir aquestes places a la comarca va ser el 2002.

"Tenim una mancança molt exagerada de places. Hi ha un decalatge molt important", ha subratllat el president del Consell Comarcal, Josep Lara, en declaracions als mitjans. Ha detallat que no es demanarà un nombre determinat de places, però sí que demana "competir amb les mateixes condicions que les comarques veïnes".

Ester Comellas ha demanat als dirigents assistents suport a través d'aquest acord del Consell d’Alcaldies que els doni suport per reclamar a la Generalitat que doti de les places necessàries el Berguedà. També ha explicat que l’entitat està impulsant el projecte per disposar d’un espai per albergar aquesta residència a l’antic hotel El Blat a Terradelles (Bagà). Es tracta d'un projecte que preveu crear 24 places de llar-residència inicialment i 32 més en una segona fase.

Lara s’ha compromès a redactar un acord en nom del Consell d’Alcaldies per avalar territorialment la petició de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, que després hauran de validar els batlles. Així mateix, ha informat que s’ha demanat hora per parlar amb responsables del departament de Drets Socials per detallar la situació del Berguedà. En concret, ha detallat que ja es va demanar visita amb la consellera.

“Estem tots d’acord que hi hagi aquestes places i donarem suport a la demanda de la fundació perquè és un servei del tot necessari per a la comarca”, ha declarat el president Lara. “Vetllarem perquè la Generalitat contempli aquestes places en les seves previsions”, ha afegit.

En declaracions als mitjans, ha recordat que fa dos anys tots els ajuntaments de la comarca van aportar una quantitat de diners per "reflotar" la fundació, mentre la Generalitat no va aportar diners i va posar una sèrie de condicions. Ara, tenen les necessitats que els suposa la compra de l'antic hotel El Blat i estan "batallant" per les properes places residencials. "Han fet els deures que se'ls va demanar i ara toca a la Generalitat invertir amb aquestes places residencials".

Sobre l'alberg de Gironella, que la localitat havia ofert a la Fundació, Lara ha considerat -des d'un punt de vista personal- que l'edifici estava molt verd i falta molta obra, mentre l'hotel ja estava preparat. "És molt més senzill en temps. Ha quedat descartat bàsicament per temps", ha assenyalat.

Nou model de finançament de les Pecc

D’altra banda, el president Josep Lara ha explicat al consell d’alcaldies que s’està impulsant un nou model de finançament de les Prestacions Econòmiques de Caràcter Social (Pecc). En la reunió s'han acostat els detalls sobre un acord marc que se signarà aquest dijous amb l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Es tracta d'unes ajudes que tenen la finalitat de donar cobertura a les situacions de necessitat puntual, urgent i bàsica com d’alimentació, de manutenció en general, de vestit i allotjament de despeses d’habitatge, subministraments bàsics, de farmàcia, de transport i tot allò que contribueixi a la cohesió social. S’entén com a necessitat bàsica com aquella circumstància produïda per un fet puntual i extraordinari, majoritàriament no previst, en què es requereix la intervenció immediata dels serveis socials.

El Consell Comarcal gestiona aquest programa i dota d’una partida pressupostària procedent del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb la normativa vigent, concretament la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials i Llei 13/2006 de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic, regula concretament les prestacions d’urgència social, segons detalla el Consell Comarcal en una nota de premsa. En el seu article 4 s’hi especifica: “els ens locals, d’acord amb les competències que tenen en l’àmbit dels serveis socials d’atenció primària, han d’incloure en el pressupost de despeses anual, una partida per a poder atendre adequadament les prestacions d’urgència social”.

Actualment, aquesta partida no cobreix el total de les necessitats existents, és per això que es fa necessari un nou acord de finançament entre el Consell Comarcal i els ens locals, per afavorir l’eficàcia i eficiència de la gestió de les prestacions econòmiques.

Per tal de poder atendre de manera unificada les sol·licituds de necessitats a cobrir, es proposa que els municipis aportin el 34% del pressupost total que hi aporta el consell comarcal a cada un dels municipis. Una vegada s’esgoti aquest pressupost, els ens locals han de continuar aportant l’import necessari per cobrir la resta de necessitats d’urgència de les persones del municipi.

El president Josep Lara ha destacat “l’aposta contra l’exclusió social i la pobresa”. Aquest àmbit “ha estat i és una de les línies estratègiques d’actuació més important del Consell Comarcal del Berguedà” amb l’objectiu que “cap berguedà que no tingui uns ingressos o recursos personals, socials familiars i culturals bàsics, es quedi enrere”.

A punt de licitar el concurs de les deixalles

Al Consell d'Alcaldies també s'ha explicat que l'ens comarcal està "a punt" de licitar el nou model de recollida de residus de 19 municipis del Berguedà. El president ha assenyalat que això es podria fer a finals d'agost o ja al mes de setembre. "Anem justos, però ens en sortirem. Ens fa patir molt que hi hagi denúncies", ha augurat, esperant que es pugui enllestir el projecte abans d'acabar el mandat a mitjans de 2023.