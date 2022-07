L'Ajuntament de Cercs tancarà cautelarment i fins a nova ordre el camí d’accés al Pont de Pedret. L'objectiu és impedir l'accés rodat i, conseqüentment, l’estacionament de vehicles en aquesta zona, ja que la seva acumulació obstrueix el pas. Es tracta d'una mesura impulsada a través d'un Decret d'Alcaldia, presa davant de les queixes generals i particularment per l'avís dels Bombers de Berga.

Concretament, s'han rebut queixes sobre l'estacionament de vehicles als vorals de tot el recorregut del camí d’accés, i en particular un advertiment efectuat pel Parc de Bombers de Berga, segons indica el consistori en un comunicat. En aquest fan referència a les dificultats d’activar tant el servei d’emergència en casos d’incendi com d’actuacions singulars de salvament de persones. Segons diu la informació, el bloqueig que es produeix amb l’acumulació de vehicles estacionats suposa un risc potencial no només per a la seguretat viària i la protecció del medi ambient, sinó també per a la seguretat i la salut pública en general.

Amb l'arribada de la calor, la zona del Pont de Pedret acostuma a rebre multitud de banyistes de la comarca i d'arreu. D'aquesta manera, en les últimes setmanes han sigut molts els que han aprofitat per refrescar-se al Llobregat en aquest pas per la construcció medieval.

Atès que els caps de setmana i festius hi ha programades visites culturals a l’església de Sant Quirze de Pedret, el consistori atorgarà els permisos necessaris perquè les persones interessades puguin fer les visites dins l’horari previst (de les 10:00 h a les 13:00 h).

L'accés al Pont de Pedret

L’accés rodat a la zona del Pont de Pedret, que pertany al municipi de Cercs, es realitza per un vial asfaltat que comença al nucli urbà de Berga. Després d’un recorregut d'uns 2,5 km, també condueix a l’abocador comarcal i diversos habitatges rurals i particulars que pertanyen al municipi de Berga.