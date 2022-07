L’ajuntament de Cercs negocia per habilitar un aparcament al Pont de Pedret

L’alcalde Cercs, Jesús Calderer, ha explicat a Regió7 que el consistori està en negociacions per llogar un terreny que hi ha a la zona del Pont de Pedret i habilitar-lo com a aparcament. Seria una decisió per compensar el tancament de forma cautelar i fins a nova ordre el camí d’accés al Pont de Pedret, una mesura que vol evitar que aparquin vehicles al voral del camí, majoritàriament de banyistes, que posen en risc la seguretat de la zona ja que la seva acumulació impedeix el pas dels serveis d’emergències.

De totes formes, Calderer ha advertit que «això no vol dir que aquest any poguem arribar a un acord». Aquest camp tindria una capacitat aproximada per un centenar de vehicles i compta amb un camí que va a sortir a la caseta dels pescadors. El batlle ha explicat que han pres la decisió de tancar el camí després que per part del parc de bombers de Berga els comuniquessin de forma escrita que l’acumulació de vehicles estacionats als vorals «era molt perillosa» i que podria arribar a impedir el pas dels camions i altres vehicles dels serveis d’emergències. Els Bombers asseguren que l’acumulació de vehicles estacionats «és molt perillosa» i podria impedir el pas dels camions i altres vehicles dels serveis d’emergències Calderer també ha detallat que la intenció és poder tallar el camí a l’alçada del trencall que porta cap a l’abocador comarcal, on els vehicles poden fer mitja volta, i també volen posar senyals advertint del tancament del camí des del seu inici, a Berga. Amb l’arribada de la calor, la zona del Pont de Pedret acostuma a rebre multitud de banyistes de la mateix comarca i d’altres indrets. D’aquesta manera, en les últimes setmanes han sigut molts els que han aprofitat per refrescar-se al Llobregat en aquest pas per la construcció medieval i estacionant els seus vehicles als marges del camí. Atès que els caps de setmana i els dies festius hi ha programades visites culturals a l’església de Sant Quirze de Pedret, el consistori assegura que atorgarà els permisos necessaris perquè les persones interessades puguin fer les visites dins l’horari previst, de les 10 del matí, a la una del migdia. L’accés rodat a la zona del Pont de Pedret, que pertany al terme municipal de Cercs, es realitza a través d’un un camí asfaltat que comença al nucli urbà de Berga. Després d’un recorregut d’aproximadament dos quilòmetres i mig, el camí també condueix a l’abocador comarcal i a diversos habitatges rurals i particulars que en aquest cas pertanyen al municipi de Berga.