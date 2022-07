Bagà tornarà a fer el seu particular viatge a l’Edat Mitjana durant la tercera setmana de juliol. La vila acull del 15 al 24 d’aquest mes una nova edició de les Festes de la Baronia de Pinós. Segons la nota de premsa, volen posar en valor el patrimoni històric i únic del segle XIII, així com traslladar als veïns i veïnes i als visitants als orígens medievals del municipi.

El certamen torna, aquest 2022, amb més activitats que l’any passat. En la darrera edició, no obstant, ja es va recuperar el mercat i les principals propostes de la programació, després de l’aturada del 2020 a causa de la pandèmia del coronavirus.

La regidora de Festes, Pilar Grille, defensa que la voluntat ha estat proposar una celebració completa amb activitats per a tots els públics que complementin el tradicional mercat d’ambientació medieval. Aquesta inclourà pròpiament propostes diverses com els grups de recreació històrica, tallers, trobadors, artesans, demostració d’oficis i moltes activitats més, a banda de les parades de productes agroalimentaris de la comarca del Berguedà.

Desmentiment de l’associació

La nota de premsa del municipi va estar replicada al cap de poques hores per l’Associació Medieval de Bagà, que va desmentir que impulsaven la festa conjuntament amb l’Ajuntament de Bagà, tal com defensava el text i reflecteix la mateixa programació. «En cap moment se’ns ha convocat a cap reunió prèvia per organitzar ni coordinar res, per la qual cosa no som responsables de cap dels actes que es portaran a terme en aquesta edició», asseguren.

Segons indiquen, la queixa s’ha fet arribar a l’Ajuntament de Bagà, demanant que rectifiquin aquesta informació en tots els mitjans on ha aparegut.

El Festival Celta

L’activitat a Bagà no s’aturarà passades aquestes festes, sinó que continuarà del 22 al 24 de juliol amb la desena edició del Festival de música i dansa Celta. Hi haurà música, dansa, tallers, concerts, balls i visites protagonitzats per grups de música celta.