L’Ajuntament de Berga implementa l’accés gratuït a la piscina i el conjunt de les instal·lacions exteriors de bany de la zona esportiva durant les tardes. Es mantindrà durant l’episodi de calor previst a la ciutat, segons les informacions del Servei Meteorològic de Catalunya.

Enguany, s’han establert canvis en l’aplicació de la gratuïtat del servei d’acord amb els avisos emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya i tenint en compte les demandes dels usuaris i usuàries de l’equipament, així com per garantir la cabuda dels infants dels casals d’estiu que fan ús de les instal·lacions. En concret, es mantindrà el pagament de l’entrada durant els matins, mentre que a les tardes (quan la calor pot superar el llindar de perill) l’accés serà gratuït. La gratuïtat del servei s’aplicarà a partir d’aquest dimecres, 13 de juliol, a les 15 h.

En concret, el consistori ha establert dos torns per accedir a les piscines durant els episodis de calor: el torn de matí (de 10 a 15 h) i el torn de tarda (de 15 a 20 h). El torn de matí serà de pagament i finalitzarà a les 14:45 h per tal que els usuaris i usuàries abandonin les instal·lacions i puguin accedir-hi les persones del torn de tarda que serà d’accés gratuït. La sortida de l’equipament durant la franja del migdia (de 14:45 a 15 h) es farà obligatòriament per la zona dels vestidors.

Es tracta d’una mesura de caràcter excepcional que el consistori berguedà ha aplicat des de l’estiu de 2015 perquè la ciutadania pugui combatre els episodis de calor més intensa que s’han viscut a la ciutat durant els darrers anys. La mesura d’aplicar la gratuïtat a les piscines municipals s’activa quan el Servei Meteorològic de Catalunya emet avisos de perill “alt” i “molt alt” al Berguedà, que es correspon amb les alertes de color taronja i vermell, respectivament. El consistori informarà del final de la gratuïtat de les instal·lacions de bany en funció de l’evolució de l’onada de calor.

Aforament limitat

L’aforament màxim serà de 750 persones i el control d’accés durant el torn de tarda es farà mitjançant tiquets numerats que els usuaris i usuàries rebran a l’entrada de la piscina i que hauran de retornar en el moment que decideixin abandonar l’equipament. Les persones que disposin de l’abonament de temporada o l’abonament familiar tindran prioritat d’accés durant el torn de tarda, en cas que es produeixin cues. Els infants menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta que haurà de fer-se responsable de l’entrada i sortida dels menors a les instal·lacions. Tanmateix, les persones adultes només podran fer-se càrrec de cinc infants com a màxim.

Les persones que accedeixin a les instal·lacions municipals de bany hauran de mostrar un comportament adequat, adient i de respecte envers la resta d’usuaris i usuàries i també amb el personal encarregat de la gestió i el manteniment del servei. Totes aquestes recomanacions i mesures s’apliquen per tal de mantenir la seguretat i el bon ús de les instal·lacions.

Predicció meteorològica pels pròxims dies

Segons la predicció meteorològica, estem davant d’una calorada molt persistent, que els últims dies ja ha provocat màximes de 33 a 34 ºC a Berga i que es preveu que s’intensifiqui durant la segona meitat de la setmana. Probablement, no es registraran màximes tan elevades com les de l’agost de l’any passat o el juny de 2019, quan es van assolir els 40 ºC, però entre dijous i diumenge (com a mínim) la temperatura podrà superar el llindar de perill per calor, que el Servei Meteorològic de Catalunya estableix en 36 ºC per a la capital berguedana.

Mesures de prevenció per combatre la calor

Des de l’Ajuntament de Berga es demanda a la ciutadania evitar els efectes de l’episodi de calor seguint les recomanacions de Protecció Civil com per exemple: beure molta aigua i fer àpats lleugers, evitar sortir al carrer en les hores de més sol, portar gorra o barret per protegir-se del sol, procurar hidratar els animals de companyia i no passejar-los durant les franges horàries més caloroses, entre d’altres.