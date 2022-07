El Consell Comarcal del Berguedà vol tenir "el màxim de ràpid" l’oficina d’impuls a la transició energètica. Es tracta d'un seguit d'oficines que donaran suport a iniciatives locals vinculades al canvi de model energètic, alhora que aportaran coneixement tècnic per definir el criteri per a la implantació d’energies renovables a cada comarca. Són finançades pel Departament d'Acció Climàtica.

Preguntat pel conseller comarcal d'ERC Eduard Coronado durant el ple del Consell Comarcal d'aquest dimecres, el vicepresident segon Jesús Calderer (Junts) ha confirmat que la intenció és implementar-la de manera ràpida. "Avui que tenim tantes demandes d'energies renovables serà imprescindible, pel món local i pel privat", ha considerat.

Segons ha detallat, ara caldrà fer la modificació de pressupost per incloure-ho, fent de forma paral·lela "i al màxim de ràpid" la selecció del personal. La modificació es podria aprovar en el proper ple, segons preveuen els tècnics del Consell.

També en el torn de precs i preguntes, el conseller cupaire Ivan Sánchez, alcalde de Berga, ha consultat la consellera comarcal d'Educació, Araceli Esquerra (Junts), sobre el futur del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Elaboració de Productes Alimentaris de l’Institut de Puig-reig. La responsable assumeix que "aquest pròxim any o dos anys no tindrem mòdul", però que l'objectiu és "un canvi de rumb" per "intentar fer alguna cosa" i "aprofitar les instal·lacions". "Estic esperant una reunió amb Ensenyament que no arriba", ha assenyalat sobre aquest "impàs".

La consellera ha detallat que el problema és que Educació i Empresa i Treball no es posen d'acord amb les certificacions i qualificacions: "Estem encallats". "Ensenyament ha passat el mort a Empresa i Treball, dient que el mecanisme és un certificat de professionalitat", ha afegit el conseller Lluís Vall (Junts). "Pot ser una solució per salvar el curs, però no és la nostra opció", va insistir.

Unanimitat en l'ordre del dia

El ple previ a les vacances no va tenir massa debat pel que fa als punts de l'ordre del dia, que es van aprovar tots per unanimitat. D'aquesta manera, es va aprovar el calendari de plens ordinaris de 2022-2023, que seran els darrers de la legislatura (14 de setembre, 26 d'octubre i 14 de desembre de 2022, i 25 de gener, 8 de març i 19 d'abril de 2023). També la convocatòria del servei de transport escolar i ajuts individuals de menjador i desplaçament, adreçats a l’alumnat desplaçat per la guerra de Rússia contra Ucraïna. Es va donar llum verda a l'addenda 2022 del conveni amb Consum. I també a la designació dels representants del Parc Natural Cadí Moixero.