Innover diu que «només s’ha fet alguna consulta» pel parc fotovoltaic d'Espinalbet

Innover assegura que «no hi ha projecte» per realitzar un parc fotovoltaic al prat del Casó d’Espinalbet. Veïns de Castellar del Riu, contraris al parc, van dir que era aquesta empresa cardonina qui el volia impulsar. Segons fonts consultades, és una companyia especialitzada a desenvolupar instal·lacions per autoconsum energètic en indústries, així com parcs solars de «petita potència».

En declaracions a Regió7, Innover detalla que es troben en fase d’estudi previ, a l’inici del procés. «No ha entrat cap projecte per a desenvolupar aquest parc, només s’ha fet alguna consulta per part nostra i per part del promotor, tan sols s’ha mirat la possible viabilitat de l’emplaçament», sosté una font qualificada de l’empresa.

L'empresa desconeix dades concretes sobre el nombre de plaques que es podrien instal·lar i les hectàrees que es podien ocupar. Tot i això, en l'hipotètic cas que es plantegés un parc solar, «és molt probable» que no s'ocupi tot el camp. Així es podria ubicar en la zona més llunyana i menys visible pels veïns, i alhora podria conviure amb la pastura actual. «També dins el camp solar es pot fer pastura», afegeixen.

El responsable argumenta que no han contestat a les peticions de la plataforma perquè «no hi ha res ferm» i no comparteixen els seus arguments: «Tenen tot el seu dret, evidentment, a manifestar-se, però, a dia d’avui, no hi veiem el motiu, ja que no hi ha projecte», diu sobre la iniciativa A les pastures del Cim d’Estela hi volem vaques i no plaques.

La font autoritzada lamenta que s'hagi muntat la plataforma quan encara no hi ha projecte. Retreu que els veïns organitzats parlin de macroparc, d’especulació i que assegurin que no s’hi podrà pasturar, coses que el gerent nega. «Si hem de canviar el model energètic, tots hem de posar de la nostra part, i parlant tots ens entendrem. Almenys, per nosaltres no quedarà», insisteix.

Innover assegura també que cap dels seus clients promotor de parcs solars és «una empresa especuladora o que es dediqui a l’especulació». Asseguren que treballen exclusivament per empreses catalanes comercialitzadores d'energia verda, així com per empreses catalanes que volen generar la seva pròpia energia verda remotament i no arriben a cobrir el consum, tot i tenir ja teulades plenes d’energia fotovoltaica.

Al marge de la polèmica

Amb tots aquests arguments sobre la taula, la companyia demana quedar al marge d'aquesta polèmica, insistint que està en fase de consulta i estudi previ. «Si al final ho veiem viable, amb el que primer parlarem serà amb l'Ajuntament», sostenen.

«Nosaltres també volem vedells, però també volem per als nostres fills solar i no nuclear», argumenta el responsable. La seva visió, segons relaten, és fer petits parcs integrats i distribuïts arreu del territori, «evitant al màxim els macroparcs». «Mirem de fomentar entre tots un pas a les renovables que realment són necessàries», afegeix la font, defensant que ells prediquen amb l'exemple.

La necessitat de parcs

Innover insisteix que volen fer possible la transició energètica amb petits parcs com podria ser el d'Espinalbet, «que cada municipi pugui tenir una ubicació on es genera l’energia que consumeix, que aquesta sigui verda i de proximitat». Recorda que les fotovoltaiques de les teulades són insuficients per assolir la producció del MWh necessaris d’energia renovable que es necessiten, per la qual cosa «és necessari, sí o sí, fer parcs solars i eòlics en el territori».

És per això que l'empresa destaca que la Generalitat està afavorint implementar que cada municipi posi «el seu gra de sorra» i a disposició «una petita part» del seu territori. Sostenen que és «la forma més correcta» de fer la transició energètica amb energia fotovoltaica sense fer macroparcs. «La transició energètica és necessària i sembla que ho estiguem entre tots obviant. És una necessitat no una opció», destaca la font qualificada.

El funcionament d'Innover

Innover detalla també com funciona la seva feina de desenvolupar parcs solars: comença en localitzar possibles ubicacions on els usos urbanístics permetin la seva implementació, que hi passi una línia elèctrica de mitja tensió necessària per a l’evacuació de l’energia generada, que el propietari estigui d’acord amb arribar a un contracte de lloguer o venda del terreny i que el parc sigui rendible econòmicament.

És quan es donen totes aquestes condicions que s'ofereixen als possibles promotors i, si donen llum verda, s'inicia la tramitació. L'empresa també assegura que tots els parcs que fan compleixen les especificacions que marca la Generalitat. «No fem cap macroparc ni cap implementació en el territori que no compleixi els condicionants de parc solar fotovoltaic petit, distribuït i integrat», insisteixen.