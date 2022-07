L’Aplec del Pi de les Tres Branques preveu enguany recuperar la participació

Aquest cap de setmana torna l’Aplec del Pi de les Tres Branques de Castellar del Riu. Com és habitual, se celebrarà diumenge, en una jornada que l’organització defensa com a «símbol d’unitat».

El coordinador de Cultura i Festes, Xavier Raja, explica que les altes temperatures previstes per diumenge poden fer que molta gent habitual aposti per anar-se a refrescar. «La gent és gairebé sempre la mateixa, ens trobem d’un any per l’altre», diu. Tot i això, la presència de les colles castelleres de la diada dels Països Catalans els fa ser optimistes: esperen recuperar dades de participació prèvies a la pandèmia.

La jornada arrancarà a les 10 del matí amb una ofrena floral i actuacions de castellers i geganters. Ja a les 10:30 hores es farà l’acte patriòtic unitari davant del Pi Vell. Després de l’arribada al rei-infant Jaume I, la lectura escenificada del poema Lo Pi de les Tres Branques i l’ofrena floral dels infants, es faran pilars d’honor dels Castells de Berga. Després de la benvinguda de l’alcalde Adrià Soler es farà l’ofrena floral dels PPCC, a l’estela dedicada a Verdaguer, acompanyada dels himnes de Mallorca, La Balanguera i La Muixeranga d’Algemesí.

Seguidament, es faran els parlaments dels representants d’arreu dels Països Catalans, i després de les entitats ANC Berga, Òmnium Berga, Consell per la República i Debat Constituent. Per part de l’Assemblea parlarà el seu vicepresident, Jordi Pessarodona.

La traca final arribarà a les 12:30 amb el cant d’Els Segadors i la ballada de sardanes. I finalitzarà a partir de les 13 hores amb l’acte patriòtic al Pi Jove, amb parlaments de representants de l’Esquerra Independentista.

Diada castellera dels PPCC

A més, Berga i Castellar del Riu acullen aquest cap de setmana la Diada Castellera dels Països Catalans. Les localitats viuran actuacions castelleres de representants del Principat, la Catalunya Nord, les Illes Balears i el País Valencià, gràcies a l’organització dels Castellers de Berga.

L’esdeveniment ha estat concebut entorn de l’Aplec del Pi de les Tres Branques i va ser un dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius de Berga, que hi destinen 5.000 euros.