L’edició d’enguany del projecte AviArt remarcarà el paper de les entitats i associacions d’Avià. Ho farà a través d’una exposició de fotografies que els vol retre homenatge després de dos anys frenades per la pandèmia del coronavirus.

El projecte cultural ha consistit en la realització d’una quinzena de fotografies amb les diverses entitats, obra de la reputada fotògrafa Lucia Herrero. Les instantànies fetes amb grans lones es podran veure a la plaça de l’Ajuntament d’Avià a partir del 23 de juliol, dia de la inauguració, i durant tot l’estiu.

L’objectiu del projecte conjunt entre l’Ajuntament d’Avià i el Konvent és mostrar les activitats d’oci i lleure de la gent d’Avià d’una forma artística. Això ha estat vehiculat a través de les entitats i associacions del municipi. El resultat ha estat l’elaboració de les fotografies que l’artista ha fet particularment a cada entitat durant diferents dies i caps de setmana del mes de juny.

La setena edició del projecte artístic AviArt s’ha presentat aquest divendres al matí en una roda de premsa que ha comptat amb la presència de l’alcaldessa d’Avià, Patrocini Canal, i Rosa Cerarols, membre del centre cultural i artístic Konvent.

Fotografies poc convencionals

Un dels elements a destacar és que no són fotografies convencionals de grup. Les entitats i associacions del poble van ser citades a diferents indrets del poble i se’ls hi van realitzar fotografies i vídeos en un escenari i elements no habituals.

En total han participat en el projecte 15 entitats del poble. Aquestes entitats han estat el Grup d’Havaneres Sac i Ganxo, la Correnotes Band, el Grup d’Esplai d’Avià, el Centre d’Estudis d’Avià, el Casal de la Gent Gran, el Motor Clàssic d’Avià, la Societat de Caçadors d’Avià, el Grup de Caramelles, el Cop de Pedal, la Penya Blaugrana, la Comissió del Segar i Batre, la Unió Esportiva Avià i l’Agrupació Teatral Avianesa.

La gent del poble i els membres de les entitats o associacions que surten retratades, mostren alguns elements identificatius de l’entitat, sumat a altres elements no habituals que permeten observar Avià des d’una perspectiva imaginària i artística.

L’alcaldessa d’Avià, Patrocini Canal ha expressat que “estem molt contents amb aquest projecte, ja que ha servit per reunir les entitats i que es poguessin conèixer encara més entre elles, per altra banda, és una cosa curiosa, però que esperem que sigui molt bonica i divertida”.

Rosa Cerarols, membre i una de les fundadores de l’associació, centre cultural i comunitat artística Konvent ha destacat “que s’ha de valorar positivament que l’Ajuntament d’Avià aposti per fer propostes artístiques més enllà d’un rèdit polític, una proposta participativa per a la gent del poble i que de forma estructurant va en benefici a la imatge del poble”.

L’artista Lucía Herrero

L’edició d’enguany ha estat elaborada per Lucía Herrero, fotògrafa i artista de reconeixement internacional. Herrero col·labora fent publicacions a la revista estatunidenca Time Magazine, entre altres.

Una de les seves obres més reconegudes és el “Tribut a la Bata”, on fa un homenatge i reivindica la figura de la dona matriarca dins la societat patriarcal a través de diferents retrats.