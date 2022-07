Carles Enrich ha estat reconegut estatalment per la rehabilitació de l'Espai Santa Eulàlia de Gironella. L'arquitecte va rebre el passat dimecres el Premi Re de rehabilitació del Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya.

L'obra que li ha valgut el reconeixement és l'edifici polivalent de Gironella, que des de 1992 no se sotmetia a una posada al dia i renovació com la que es va finalitzar l'any 2020. L'actuació també va servir per rebatejar l'antiga església vella de Santa Eulàlia.

Les diverses millores importants es van fer en un immoble del qual la primera referència data de 1222. És una construcció de nau única amb volta apuntada i absis poligonal amb volta gòtica d'ogiva.

Pel que fa a la resta de premiats, els arquitectes Peris+Toral van rebre el Premi d’Arquitectura Espanyola 2021 per una promoció d’habitatges socials de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat). El Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya ha atorgat aquesta distinció per una construcció que vol aconseguir “racionalitat” i “flexibilitat”.

Els arquitectes Ramon Bosch i Elisabet Capdeferro han rebut el Premi Compromís de valors socials per l’edifici Bloc 6x6 de Girona i Patricio Martínez, Maximià Torruella i Luis Miguel han rebut el Premi Professió de valors professionals per l’edifici UCI-Covid del Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona.

Els Premis d’Arquitectura del Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE) han anunciat la primera edició dels renovats guardons. Durant la gala, l’arquitecta catalana Carme Pinòs ha rebut ex aequo la Medalla d’Or d’Arquitectura que reconeix les millors trajectòries professionals en l’arquitectura i urbanisme. L’arquitecte Carlos Puente ha rebut el mateix reconeixement.

Els projectes guanyadors dels premis han estat seleccionats per un jurat entre un total de 650 propostes.