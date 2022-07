Berga ha viscut aquest dissabte la jornada castellera de la Diada dels Països Catalans, la qual ha de ser la primera edició coorganitzada per la colla de la capital berguedana com a contribució al rellanllament de l’Aplec del Pi de les Tres Branques si s’hi impliquen per a l’any que ve l’Ajuntament, el Consell Comarcal i les entitats sobiranistes.

La plaça dels Països Catalans va acollir a les set de la tarda, dues hores més tard del previst inicialment per tal d’esquivar les pitjors hores de l’onada de calor, una diada castellera amb representació dels territoris de parla catalana: la colla local, la dels Xics de Granollers, els de Riberal de la Catalunya Nord, els castellers de Mallorca i la Muixeranga de la Plana. El president de la colla local, Ignasi Ballús, va explicar que l’entitat que presideix ha fet tot el que podia fer en l’àmbit organitzatiu i econòmic, després de rebre la subvenció dels Pressupostos Participatius, i que ara, en tot cas, es podrà consolidar la Diada dels Països Catalans a Berga en la mesura que rebin suport institucional i logític per part també d’altres entitats. En l’àmbit tècnic, la diada va permetre veure, per part dels Castellers de Berga, el tres de set, el quatre de set i el quatre de sis amb agulla; per part dels Xics de Granollers, el tres de set, el quatre de set i el quatre de sis amb agulla; i per part dels Castellers del Riberal, el tres de set, el quatre de set i el quatre de sis amb agulla. Els de Mallorca van aixecar un tres de sis sense enxaneta i la colla de la Muixeranga va fer figures com ara la Sínia i la Marieta. La diada continuarà avui a Castellar del Riu.