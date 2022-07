Jornada de retrobaments aquest diumenge al pla de Campllong de Castellar del Riu en una edició de l’Aplec del Pi de les Tres Branques que, després de la pandèmia i amb el record ja llunyà de l’efervescència sobiranista del Procés, ha servit per tornar a reivindicar la cita com una de les clau en el calendari cultural i polític dels Països Catalans. En aquesta situació d’impàs polític, l’onada de calor i les restriccions d’accés al medi natural a causa del perill d’incendis han afegit un nou condicionant a l’assistència de bases sobiranistes.

Així, amb la incertesa sobre si el rol de l’Aplec tornarà a la reivindicació de baixa intensitat que el mateix aplec i la resta del moviment independentista van assumir en les últimes dècades, el pi lloat de Verdaguer va acollir el cerimonial tradicional amb el suport d’entitats i institucions locals i nacionals. L’Aplec va iniciar-se a les deu del matí amb el ritual de l’ofrena floral en una escenificació teatral amb el petit rei Jaume I el Conqueridor com a gran protagonista. Dipositades les flors a la base del pi símbol del poeta, els responsables de les entitats convocants van oferir una roda de parlaments. Sobre el futur de l’Alplec i el seu rol, l’alcalde de Castellar del Riu, Adrià Solé, va explicar que el seu consistori farà tot el possible perquè recuperi la seva força i sumi en una nova revifada del Procés que en els últims anys abans de la pandèmia l’havien fer reviscolar. En aquest sentit, Solé va apuntar que serà cabdal que les entitats sobiranistes i les bases populars continuïn creient en l’Aplec. Solé va apuntar que «som un ajuntament petit i sempre hem volgut unir la reivindicació dels Països Catalans i la nova onada independentista, però costa». A l’Aplec hi van assistir els Castellers de Berga, disposats a ajudar en el reimpuls de la cita amb l’organització de la Diada dels Països Catalans que el mateix dissabte va portar a la capital berguedana una actuació castellera amb cinc colles representatives de les terres de parla catalana. Els de la camisa blava van aixecar pilars d’homenatge al pi en una sessió de cultura popular on també hi van ser els gegants d’Espinalbet.