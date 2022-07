El pantà de la Baells (Cercs) es troba ja per sota del 43% de la seva capacitat. Els motius són clars: la sequera provocada per la falta de pluges insistents i abundants, així com les altes temperatures registrades aquesta primavera i estiu.

Segons l’informe diari d’ahir, la infraestructura es trobava al 42,94% de capacitat. Es tracta de 46.99 hm³ del total de 109.43 hm³ que pot assumir. Ara fa un any, estava al 88,96% en aquesta mateixa data, i al 96,52% ara fa cinc anys.