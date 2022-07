L’Ajuntament de Bagà enderroca des de la setmana passada una estructura de formigó del carrer de l’Historiador Pere Tomic. Es tracta d’un esquelet de 4 nivells, sobre el qual pesa una sentència ferma d’enderroc des de 2010.

El consistori lamenta no haver arribat a un acord entre les parts implicades, a través d’un conveni presentat davant del jutjat. Més, quan aquesta actuació suposarà prop de 200.000 euros de les arques municipals, per haver-li donat llum verda. L’enderroc s’allargarà fins a finals d’agost.

Segons ha detallat l’alcalde de Bagà, Joan Oña, el problema rau en què un jutge va determinar que no respectava els criteris paisatgístics de les normes subsidiàries per excés de volum. No obstant, el projecte sí que complia els paràmetres urbanístics de planejament quan es va impulsar entre els anys 2006 i 2007.

El batlle ha lamentat que no s’ha pogut evitar arribar a la «situació dramàtica» de l’enderroc total. «Lamentem aquesta situació. Són aquestes incongruències de la justícia», remarca sobre la possibilitat de tornar a demanar un permís d’obra sense haver d’enderrocar tota l’estructura, i per construir la mateixa estructura sota una nova interpretació.

Oña detalla que han estat parlant amb totes les parts implicades des de la seva arribada a l’alcaldia, l’any 2019. «Vam intentar arribar a un acord que consistiria a retallar la construcció existent a la mateixa alçada i profunditat que la resta de veïns», detalla. Però l’acord no va arribar i el jutjat ha instat l’execució.