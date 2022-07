El Partit Socialista de Catalunya denúncia que tots els consultoris mèdics de la comarca del Berguedà es queden sense servei mèdic temporalment. Asseguren que només obren per algun servei d’infermeria i d’actes administratius, des del passat dilluns 18 de juliol i fins al mes de setembre.

Els socialistes critiquen que el Govern "deixa sota mínims tota l’assistència primària i ens abandona a la nostra sort". El PSC veu "inacceptable" la decisió i critica que es justifiqui que no es troben professionals: "Estem cansats de sentir aquesta justificació", diuen en una nota de premsa. Destaquen que es repeteix una situació que ja es va produir durant la pandèmia del coronavirus.

"El Berguedà no vol ser una comarca de tercera, on els seus habitants veuen reduït al mínim, un servei bàsic com és el de l’atenció primària", argumenten. Per tot plegat, avancen que portaran la situació "al més alt nivell" a través del seu grup al Parlament de Catalunya.

Paral·lelament, criden a tots els ajuntaments de la comarca a revoltar-se contra la situació i exigir solucions "immediates i adequades".

Problemàtica estival

Segons assenyala el PSC, es tracta d'una problemàtica estival, que es produeix "quan més ocupada es troba" la comarca. Els socialistes asseguren que els 31 municipis berguedans passen dels 40.000 habitants als 50.000 durant l'estiu.

"Un Govern responsable, conscient de les necessitats, les urgències i emergències que suposa l'increment de població i activitats en tots i cadascun dels municipis, incrementaria els serveis locals, per donar millor servei i evitar col·lapses en els CAP’s, Ambulatori i Urgències-Hospital", lamenten en el comunicat.