Unanimitat entre els pobles de l’Alt Berguedà en contra de la reorganització de l’atenció mèdica de l'estiu i per demanar més informació. Alcaldes i regidors de tots els municipis afectats per la centralització a Guardiola de Berguedà s'han reunit aquest dimecres per buscar plegats una solució.

Els representants municipals han arribat a tres decisions principals. Les ha avançat a Regió 7 Xavier Serra, regidor de Sanitat a La Pobla de Lillet, un dels municipis implicats que té més població.

D’una banda, s'ha determinat que s'elaborarà una moció marc, que els ajuntaments poden adaptar, per demanar des dels plenaris municipals explicacions al Departament de Salut sobre aquesta reorganització.

Com detalla el regidor, fa un temps que van rebre la informació oficial que els consultoris mèdics no tornaran a tenir metge a l'Alt Berguedà, però el problema és que no en saben massa més, i tampoc en quina situació quedarà el CAP de Guardiola. "Cada any anem endarrere, abans era per la pandèmia, però ara sembla que serà permanent. No hi estem d'acord", ha argumentat.

En segon lloc, enviaran també una carta al Departament per conèixer exactament en quina situació queda el CAP que haurà d'assumir aquesta reorganització. Es pregunten quins horaris farà i si hi haurà o no un metge cada dia. En aquest sentit, la font apunta que hi ha metges d'altres països que volen venir al Berguedà, però el tràmit està "parat a la central de Manresa": "Ens van dir que el problema no és de diners, però creiem que és això".

Finalment, el regidor també ha avançat que demanaran una reunió amb el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, per tractar la problemàtica, ja de cara al setembre. "Això és inaguantable. Estem una mica farts i la gent està molt revolucionada", ha lamentat, advertint que "tot queda obert" per perdre altres mesures.

En la reunió d'aquest dimecres l'únic absent ha estat precisament Guardiola de Berguedà. Segons Serra, el consistori es va disculpar i va assegurar que, "per donar suport", estaria d'acord amb el que es decidís en la trobada.