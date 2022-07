Guillem Canal i Santaeulàlia (39 anys) serà nou regidor de govern a l'Ajuntament de Berga, ocupant el lloc que va deixar Roser Valverde amb la seva renúncia. La CUP recorregut al suplent número 4 de la seva llista electoral de 2019. Ho fa després que Andreu Comas, el darrer dels 17 del llistat, entrés com a regidor després de la renúncia ara fa un any de Montserrat Venturós.

Segons ha detallat Canal en roda de premsa, com a enginyer forestal, es preveu que assumeixi algunes de les tasques que actualment porten els regidors Aleix Serra (Habitatge, Obres i Serveis, Urbanisme i Via Pública) i Eloi Escútia (Educació, Medi Ambient i Mobilitat). El futur regidor ha dit que assumirà l'acta a l'agost o al setembre, i preveu tenir al voltant d'un 33% de dedicació.

En aquest sentit, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha detallat els passos a seguir ara: les persones anteriors de la llista han de renunciar a l'acta de regidor, després es demanarà l'acta de Canal a la Junta Electoral i, finalment, prendrà possessió en un plenari municipal.

Les àrees que assumia Roser Valverde a l'executiu es repartiran entre la resta de membres del govern. L'exregidora era primera tinenta d’alcaldia i regidora de Cultura, Festes, Patum, Recursos Humans, Feminisme i LGTBI.

Amb l'entrada de Canal, la CUP segueix trencant la paritat que pretenia a l'inici de la legislatura. Dels seus vuit regidors a l'executiu (on governen amb els 2 d'ERC), nomes hi ha una dona, Roser Rifà.

Implicat des de 2009

El futur regidor ha declarat que assumir aquesta tasca el motiva. Justifica que el 2019 estava a punt de ser pare i, per aquest motiu, va anar de suplent a la llista. Però ara la situació ha canviat i l'ha portat a prendre aquesta situació. Canal forma part de la CUP Berga des de 2009 i ha estat en 3 llistes electorals.

Canal ha detallat que la proposta li va arribar abans que es fes pública la renúncia de Valverde, i que la va valorar conjuntament amb l'alcalde Sànchez i els als membres de l'equip amb qui té més amistat "més enllà de la política". Per bé que reconeix que "sempre pot costar" prendre una decisió com aquesta, però coneix les dinàmiques de treball i l'equip, i ho ha pogut gestionar a escala professional i personal.

"Ho afronto en complir a la legislatura, i ajudar al màxim i treballar per la ciutat i per la gent", ha respost preguntat sobre una possible continuïtat de cara al proper mandat electoral.

El funcionament de la CUP

L'exregidora i membre de la CUP Berga, Mònica Garcia, ha detallat el perquè s'ha hagut de recórrer al quart suplent de la llista. La cupaire ha justificat que les seves llistes són "molt variades" i tenen una mitjana d'edat més aviat baixa, el que comporta que hi hagi més "mobilitat" que en altres partits.

En aquest sentit, ha destacat que hi poden haver canvis en la vida dels candidats, d'ençà que es configura la llista fins que un regidor deixa el seu lloc. "La CUP ha estat una formació flexible en les regidores no hem obligat a ningú a quedar-se els 4 anys. El càrrec polític no ens lliga a nivell econòmic i a nivell d'ego", ha detallat.

Així, quan els cupaires busquen han buscat el substitut, han saltat tres llocs en la llista de suplents perquè buscaven una persona que estigués disposada a treballar i a tenir un paper actiu, no només a complir assistint als plens: "Tant per tant, fen un relleu que sigui potent".

"Continuïtat" a l'equip

L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha donat "la continuïtat" en comptes de la benvinguda a Canal, ja que "ha sigut una persona plenament implicada". El batlle ha detallat que el perfil tècnic anirà molt bé tant a la ciutat com a la comarca.

El cap de l'executiu ha donat "força energia i confiança" al regidor entrant. Però també a la regidora sortint, Roser Valverde, qui "continua dins del projecte".

Sànchez també ha afegit que la CUP se centra a governar els 10 mesos que queden al davant, amb relació a la preparació de la llista electoral de 2023. "És un projecte que està viu i que té continuïtat".

En aquest sentit, ha recordat alguns dels projectes en marxa del consistori, com la reurbanització del carrer Harmonia i l'aposta pel barri vell. I també en esports, on ha avançat que el regidor Isaac Santiago ja ha iniciat converses amb diferents empreses per tenir l'opció de canviar la gespa del camp de futbol de cara a l'any 2023.