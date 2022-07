Bagà Endavant assenyala la falta de recursos de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) al municipi davant el risc d'incendis forestals i els episodis d'onada de calor. En una nota de premsa consideren que el govern municipal de "és totalment insensible" al risc que suposen aquests factors. I consideren que es manté "l’actitud passiva i maldestre de l’equip de govern".

El grup de l'oposició ha advertit que no s'han retirat les restes de la bancada que provenen d’unes explotacions forestals realitzades en un bosc comunal a banda i banda de camí. La nota destaca que Bagà Endavant va instar a la seva retirada mitjançant una moció al Ple, a la qual l'equip de govern va votar en contra.

Critiquen que "no tan sols no han activat l’ADF per fer tasques voluntàries de prevenció, sinó que, a més a més, l’han desproveït del material d’extinció". Segons assenyalen, s'esta utilitzant per minimitzar els efectes de la pols de l'enderroc d'un edifici. Consideren que això és "el moment més àlgid de la desídia, de la insensibilitat, i de la irresponsabilitat" de l'executiu municipal.

Bagà Endavant considera que el govern es manté "totalment impassiu davant l'alarma" i el context actual, amb ADF demanant més recursos per adquirir material i estan lluitant contra els incendis forestals. "Utilitza i malmet el material que els voluntaris reclamen", afegeix.

El grup diu que l'actitud "no és ni puntual ni malauradament nova", més enllà del context actual. En aquest sentit, diuen que l'antic vehicle de l’ADF és el de desembussar embornals. "Molt material s’usa en obres i queda, malauradament, inutilitzat per al seu ús de prevenció i extinció d’incendis", insisteixen. I que la pick-up cedit per la Diputació de Barcelona per a tasques de l’ADF "no ha estat mai equipat, ni tan sols pintat", sinó que es fa servir per recollir les escombraries.

"Creiem necessari que, tant la Generalitat com la Diputació, administracions que financen el material de prevenció i extinció, articulessin sistemes d’inspecció de la ubicació d’aquest material, del seu ús i del seu manteniment", sosté la nota.

L'Ajuntament ho nega i carrega contra Llamas

L'alcalde de Bagà, Joan Oña, ha replicat la comunicació de Bagà Endavant amb contundència. El batlle ha criticat al regidor Pep Llamas, assegurant que "no li importa gens ni mica que hi hagi incendis". "És lamentable veure com s'està convertint en un personatge esperpèntic", ha afegit. Segons l'Ajuntament, el seu objectiu és fer qualsevol cosa "per erosionar el govern" a través de "mentides o mitges veritats". "No li importa el que passi, el seu objectiu és crear dubtes a l'ajuntament", insisteix.

Oña ha assegurat a aquest diari que l'Ajuntament disposa de vehicles, bombes i mànegues, a més d'un jeep amb el dipòsit ple. I assegura que no només treballen amb ADF sinó també amb la Diputació de Barcelona en matèria de prevenció d'incendis, i que tenen un protocol definit en cas de focs. A més, també estan a disposició de prevenció d'incendis forestals, que tanquen els vehicles al garatge municipal.

Pel que fa a la brancada, Oña ha recordat que la Mancomunitat li va donar resposta a Llamas sobre la gestió que en feien. "Com que no li va agradar gens, segueix insistint, com si no hagués passat res", ha dit. El batlle també té resposta per l'enderroc de l'estructura que assenyala Bagà Endavant. Detalla que l'empresa té una màquina pròpia per a remullar i evitar la pols. "Si alguna cosa hi ha és una mànega", ha afegit. En referència a la pick-up, Oña reconeix que no s'ha pintat de groc perquè es van prioritzar altres coses, però destaca que funciona i té un dipòsit.

Mesures per l'onada de calor

Bagà Endavant aprofita per relacionar aquesta "inconsciència i mal fer" davant el risc d'incendis forestals amb la no gratuïtat de la piscina municipal durant l'episodi d'onada de calor. "L’alcalde, Joan Oña, ja no recorda la seva època a l’oposició, quan demanava la gratuïtat de la piscina en episodis com l’actual", critica la nota.

Paral·lelament, critiquen també que no s'ha habilitat cap instal·lació refrigerada perquè les persones grans i/o sensibles sense aire condicionat a casa poguessin passar-hi una estona. I asseguren que tampoc hi ha hagut assistència o seguiment a aquestes persones sensibles: "No s’ha fet absolutament res".

En aquest sentit, Oña ha destacat que el club de la gent gran disposa d'aire condicionat i té les portes obertes a la gent que ho necessiti. Pel que fa a la piscina, destaca que els 2,5 euros que val l'entrada (1,5 euros amb abonament) no són un preu dissuasiu.