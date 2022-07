L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà presenta el dossier comercial de sòl industrial disponible a curt i mitjà termini al Berguedà, per ser incorporat com a eina clau per a la reactivació econòmica del Berguedà. Ho ha avançat avui l'ACEB en un comunicat.

Es tracta d’un projecte de la patronal berguedana que s’ha treballat conjuntament amb l’Agència de Desenvolupament del Berguedà amb l’objectiu de poder disposar d’un recull real del sòl industrial disponible a curt i mitjà termini, que complementi l’oferta que sorgeix del polígon d’Olvan mentre aquest no sigui una realitat en totes les seves fases. Tot i l’anunci d’aquest mes de juny de l’inici de la comercialització de la primera fase del polígon d’Olvan, l’ACEB considera que no es pot deixar passar més temps i cal posar en servei tot el sòl industrial disponible que els municipis tenen ja aprovats o planificats, demanant un esforç especial en aquells espais on l’administració pública hi té un pes determinant perquè així sigui.

El dossier conté prop d’una trentena de fitxes dels municipis d’Avià, Casserres, Cercs, Berga, Puig-reig, Gironella i Olvan (incloent-hi les del polígon Rocarrodona-Olvan) amb tota la informació dels solars urbanitzats o urbanitzables a partir de 2.000 metres quadrats que podrien acollir indústries mitjanes, que és el que actualment es busca potenciar per fer créixer la comarca en activitat.

Es tracta d’una primera fase de treballs que s’ha volgut fer ja pública per agilitzar el creixement industrial i la captació d’empreses al Berguedà, treballant-se ja en la segona fase que estarà disponible a la tardor. A banda, tota la informació recollida en aquest treball serà incorporada al portal berguedaempreses.cat, que gestiona l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, i també al portal web d’oferta de sòl industrial que la Generalitat posa a la disposició de la ciutadania.

Aquesta cartera ha de servir d’aparador per a les empreses interessades que vulguin disposar de més sòl industrial per créixer al Berguedà o per les que vulguin instal·lar-s’hi de nou.

Entregat a Acció

El document ha estat lliurat als representants Catalonia Trade & Investment, l’agència comercial d’ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya perquè incorporin el Berguedà en la seva política de captació de nova inversió industrial i la comarca pugui atraure noves empreses.

L’ACEB ha treballat en els darrers mesos per desencallar el desenvolupament de les primeres fases del polígon d’Olvan i ha insistit entre responsables polítics de tots els colors per fer veure la necessitat del Berguedà de disposar de sòl industrial de gran format per evitar la pèrdua d’empreses del territori i a la vegada, atraure noves activitats a la comarca. Amb aquest pas, ha assegurat el president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, “es redoblen els esforços per posar a disposició de les empreses tota l’oferta disponible per fer que la manca d’informació dels espais existents no ens faci perdre més posicions en l’àmbit industrial a nivell comarcal.”

Serarols ha afegit que “som conscients que en el porfoli hi ha una part de sòl que no permet una instal·lació immediata d’activitat empresarial, però també és una forma d’empènyer les administracions locals berguedanes perquè prioritzin aquestes actuacions en el que queda de mandat”. “No et pot concebre que, malgrat les necessitats de sòl industrial que portem anys dient que té el teixit berguedà, encara hi hagi sòl públic industrial on els ajuntaments no hi estan fent la feina”, ha conclòs el president de l’ACEB.

El president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, ha assegurat que "és important poder disposar d'aquesta radiografia tan real”. En aquest sentit, ha destacat que “per poder fer una bona política comercial del que entenem nosaltres del Berguedà industrial, necessitem tota aquella informació tècnica de cada una de les zones, una informació que moltes vegades abans era dubtosa i costava d'obtenir.

Ara amb el recull, s'han aconseguit les informacions municipals tècniques i es podrà donar resposta immediatament a aquelles sol·licituds que arriben. D'aquesta manera també entre tots podem exercir la pressió necessària per acabar de desencallar algunes anomalies que pateix el sòl industrial per tal que indústries s'hi puguin establir".