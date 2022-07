«Cal un front comú al Berguedà per evitar la centralització dels mòduls educatius»

El Berguedà ha perdut definitivament el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Elaboració de Productes Alimentaris de l’Institut de Puig-reig. Va ser el conseller cupaire Ivan Sánchez, alcalde de Berga, qui va fer una consulta a la consellera comarcal d’Educació, Araceli Esquerra (Junts), en el darrer ple del Consell Comarcal del Berguedà, fa una setmana.

La consellera reconeix que no hi haurà mòdul l’any que ve, però va insistir en un canvi de rumb per «intentar fer alguna cosa». Esquerra va assegurar que havia insistit al Departament per posar data a una reunió que no arriba.

La responsable va detallar que el problema és que Educació i Empresa i Treball no es posen d’acord amb les certificacions i qualificacions. «Ensenyament ha passat el mort a Empresa i Treball, dient que el mecanisme és un certificat de professionalitat», va afegir el conseller Lluís Vall (Junts).

El Grau Mitjà que es perd, se supleix amb algun altre mòdul?

Sí, amb el Grau Superior d’Atenció Sociosanitària (ja tenien el mitjà) a l’IES Guillem de Berguedà. S’ha guanyat coincidint amb aquesta pèrdua.

Com i per què s’ha perdut el mòdul de Puig-reig?

El Departament ens ho va comunicar al mes de febrer. Consideraven que hi havia pocs alumnes. Per ràtios i econòmicament, no sortia a compte. Ara volen centralitzar-ho, a Berga. I al Guillem de Berguedà no ho poden assumir, ni per ràtios ni per espai. I ens queda el Baix Berguedà sense cap mòdul. De cara al pròxim curs no es pot fer res, ens hauria agradat saber-ho abans. Quan se’ns va comunicar, ja estava fet.

Coincidiu que hi havia pocs alumnes al mòdul?

Que hi havia pocs alumnes és evident, però, si ho haguéssim sabut abans, hauríem pogut rectificar alguna cosa. Si volen centralitzar, vol dir que totes les comarques com la nostra tampoc se’n sortiran. El transport escolar no està adaptat per això. No podem tenir-ho tot a Berga i un mòdul a Bagà.

Fora de Berga, només en trobem a Bagà de mòduls?

Sí, a Bagà tenen mitjà i superior d’esports, i en tenim 3 al Guillem de Berguedà. Ara s’ha concedit el que demanava FEDAC per Xarxa i l’altre del Guillem de Berguedà

Què suposa perdre aquest Grau de Puig-reig?

La inversió amb l’agroalimentari, obligada pel Departament d’Educació… Són molts diners els que hi ha a la cuina. Perdre això és molt trist. Empresa i Treball van dir que es podria suplir en part amb empreses i formació, però no es posen d’acord amb la titulació que donarien.

I com es pot revertir aquesta tendència a centralitzar?

Miracles no en farem, però si com a comarca tenim un pla… Entre tots, cal un consens. Hem d’estar d’acord tots els centres de secundaria, regidors d’educació, empresaris… Cal un pla de futur abans d’acabar la legislatura. El Departament va ser clar que, si teníem una estratègia, podríem establir un nou grau de formació professional a la comarca.

Hi ha suficient oferta? Potser falta demanda?

Els que hi ha són suficients, però al baix Berguedà s’ha de lluitar al màxim per aconseguir un altre mòdul. Al SES Serra de Noet fa molt temps que hi batallen i també n’hauríem de tenir un. Anem cap aquí, però, per poder-ne tenir un altre, hi hem d’estar tots d’acord. Si no, no ens escoltaran.

Considera que potser la gent ara té més tendència a marxar a fora a estudiar?

Hi ha gent que se’ns envà. El mòdul de Bagà està molt de moda i molts se’n van a fer aquest d’esports. Però això no abraça tots els estudiants de la comarca. La sensació és que en falta algun més, però s’ha de triar molt bé quin.

El mòdul de Puig-reig era un que feia falta?

Potser no era el que calia el de l’institut de Puig-Reig.

Quants alumnes hi havia?

A l’últim curs eren 5 alumnes, però n’hi havia hagut 13 i 14. Amb els anys el tarannà dels alumnes també va canviant.

Què s’ha fet per buscar una solució? Com cal procedir?

Quan vam aprovar la moció de tots els partits polítics al Consell en el ple, es va enviar l’endemà mateix al Departament. Com a mínim, haurien pogut contestar.

Què més heu fet?

He demanat reunions amb Ensenyament, però no se m’han concedit. A partir del setembre haurem d’apretar d’una altra manera. També els ho he explicat als diputats de Junts amb els quals tinc més confiança. I en el passat ple ERC va dir que també havien apretat als seus. El següent pas l’han de fer ells, els diputats.

I, aquí, quins passos seguireu?

Dilluns vinent faré una reunió amb tots els regidors d’educació de la comarca al Consell Comarcal. Començarem a posar fil a l’agulla. Hi haurà també la gerent de l’ACEB, però és una reunió estrictament política.

Què n’ha de sortir de tot plegat?

Ara vindrà l’agost i tothom fa vacances, i ja sabem com funciona tot, més a l’administració pública. Però al setembre vull fer una reunió sí o sí. Si no, em plantaré allà a baix. Les coses s’han de fer ben fetes i amb els tempos correctes, amb una mica de marge, però al setembre s’ha d’engegar ja.

Però què fareu exactament?

Els serveis territorials de la Catalunya central ens van dir, en una reunió al mes de març, que es tancava el mòdul de Puig-reig. Però allà ja van dir que, si hi havia un pacte de comarca, en el que entre tots es decidia una cosa en concret, ells estaven oberts de cara a 2023-2024, si decidim posar un altre mòdul al baix Berguedà. La porta no la van tancar, ens van dir que féssim un front comú. És el que farem aquest dilluns. Però ja he estat parlant, amb els directors dels centres, no hi he parat.

Quines perspectives teniu? Quins ànims hi ha?

Preveiem que aquest pròxim curs serà durillo. Però espero que, de cara a 2023-2024, hi hagi qui hi hagi al Consell Comarcal, pugui tirar endavant un projecte que ja s’hagi fet i s’hagi vestit. Si anem per legislatura, no anem bé.

Més allà de Puig-reig, l’objectiu del front comú seria evitar la centralització?

Amb el front comú estem parlant sempre de comarca. Puig-Reig és un fet en concret que hauria pogut passar en un altre lloc. Això ho ha reactivat, ha fet que es tornés a remoure una mica. Cal un front comú per evitar la centralització. Guillem de Berguedà no pot assumir-ho tot, la direcció és la primera que ho diu. Al Departament li va molt bé la centralització, però no s’ha parlat amb el centre si es pot assumir.

I si no us fan cas?

Si hem d’anar a tallar via Augusta de Barcelona, hi anirem. Però primer hem de seguir tots els passos que oficialment hem de seguir.