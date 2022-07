Els serveis socials del Consell Comarcal del Berguedà han atès 4.156 persones el 2021 i atorgat 3.255 ajudes econòmiques per un import global de 199.967 euros. La majoria de les persones ateses han estat en els col·lectius de gent gran, famílies, infància, persones amb diversitat funcional, dones, immigrants, joventut i persones amb drogodependències. I també majoritàriament s’han fet per mancances socials, de salut, econòmiques, laborals, discapacitat, habitatge, aprenentatge i per sospita de maltractament.

Així mateix, a la comarca hi ha 1.208 persones amb el servei de teleassistència activa. Ho ha detallat tot plegat el Consell Comarcal en una nota de premsa. L’activitat de l’àrea de serveis socials és una de les que s’inclou a la Memòria Anual 2021 del Consell Comarcal del Berguedà.

Líders en recollida selectiva

Per segon any consecutiu, el Berguedà ha liderat el rànquing de recollida selectiva de les 42 comarques catalanes d’acord amb les dades de l’Agència Catalana de Residus corresponents a l’any 2020 que es van conèixer el 2021. La comarca ha assolit un índex del 69,93%. D’aquesta manera supera l’objectiu fixat per la Unió Europea d’arribar al 50% de reciclatge el 2020 i fins i tot sobrepassa el 65% establert per l’any 2035.

Cal destacar que aquest lideratge es deu essencialment a la implantació del sistema de recollida de residus municipals porta a porta a 12 municipis dels 31 del Berguedà. Aquest canvi ha comportat que la comarca hagi saltat de la cua de la recollida selectiva del país al capdavant. En quatre anys, ha passat d’un 32,53% d’índex de recollida selectiva a fregar el 70% (69,93%) l’any 2020. Les tones que van a l’abocador s’han reduït un 49,97% gràcies al nou model.

Obres per valor d’1,7 milions d’euros

D'altra banda, el 2021 s’han acabat 15 obres per valor d’1.734.192,62 euros a diferents municipis de la comarca. Es tracta d'obres que han estat licitades pel Consell Comarcal que també ha aconseguit ajudes per contribuir a finançar-les, juntament amb les aportacions dels ajuntaments. Es tracta de treballs com el nou mirador i mur cec de l’entrada sud de Gironella, el condicionament de l’antic edifici del batan i les cardes en el centre d’entitats de la colònia Pons de Puig-reig l’estabilització de la mina de petroli de riu Tort de Guardiola de Berguedà, entre d’altres.

De la memòria del 2021 també en destaca que l’ens comarcal ha obtingut una ajuda de 2,5 milions d’euros per dur a terme el projecte de valorització del riu Llobregat en els àmbits esportiu i d’aprofitament turístics i mediambiental.

Creix un 19% el transport a la demanda

El nombre d’usuaris del Transport a la Demanda (TAD) ha crescut un 19% passant de 2.702 viatgers el 2020 a 3.215 el 2021. Aquest servei que presta el Consell Comarcal està destinat als usuaris dels municipis amb menys habitants que no disposen d’un servei regular de transport públic amb autocar. L’objectiu és connectar els usuaris, el dia que ho necessiten, amb la parada de transport públic més propera o amb la seva destinació final a partir d’un vehicle taxi. El transport a la demanda garanteix l’accés a la capital comarcal i als centres sanitaris i assistencials de les persones que viuen en nuclis de població de baixa densitat.

En l’àmbit de la mobilitat també ha augmentat el nombre d’usuaris de la línia de transport regular d’autobusos de Berga a la Universitat Autònoma un 102% passant de 3.092 als 6.252. També ha crescut un 47,2% el nombre de viatgers de la línia de Berga a Vic que ha passat dels 12.654 usuaris el 2020 als 18.632 el 2021.

L’aposta per la digitalització i la transparència

El 2021 el Consell Comarcal del Berguedà ha redoblat la seva aposta per la digitalització de les administracions i la transparència. Així ha posat en marxa la implantació de la xarxa de suport al govern digital al Berguedà en la que hi participen 22 municipis. Té per objectiu ajudar als municipis de la comarca, i de manera especial als de menys de 5.000 habitants, en els àmbits de la gestió digital i la transparència municipal, impulsant el treball coordinat i mancomunat entre les administracions.

D’altra banda, el Consell Comarcal del Berguedà ha arribat al 94% de les avaluacions de transparència del segell InfoParticipa del 2021. I ha aconseguit el primer premi – Reconeixement administració oberta 2021.

Augmenten un 35% el nombre de consultes de consumidors

El nombre de consultes que ha atès l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor ha crescut un 35% passant de les 863 el 2020 a les 1.171 el 2021. També s’ha incrementat la resolució de conflictes en un 53,2% (dels 173 el 2020 als 265 el 2021) i un 56,8% el nombre d’acords que ha arribat als 127 quan el 2020 van ser de 34.

3.605. 692 metres cúbics d’aigües residuals tractats a través de 9 depuradores

Les depuradores que gestiona el Consell Comarcal del Berguedà van tractar el 2021 un total de 3.605. 692 metres cúbics d’aigües residuals.

En el darrer exercici, el Consell Comarcal del Berguedà va dur a terme 20 actuacions de reposicions i millores a les 9 estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) que gestiona a la comarca: Berga, Bagà-Guardiola de Berguedà, Cercs, Gironella, Puig-reig, Castellar de n’Hug, Casserres i La Pobla de Lillet. L’import de reposicions i millores ha estat de 949.198 euros.

L’estació depuradora d’aigües residuals de Berga forma part de la Xarxa Sarsaigua. L’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) han impulsat la creació i desplegament de la xarxa catalana de vigilància del material genètic del virus SARS-CoV-2 en les aigües residuals prenen mostres a les entrades de depuradores de Catalunya.