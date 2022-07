La Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà es troba en una situació econòmica confortable i "correcta", però molt lligada al futur de les places de llar-residència. La Junta ha decidit apostar fort amb la construcció d'aquest equipament a l'antic hotel El Blat a Terradelles, a Bagà, on encara no tenen places assignades.

Ho han explicat avui en roda de premsa la presidenta Cecília Camprubí i la gerent Ester Comellas, que han presentat la memòria d’activitats 2021 i els objectius de cara al nou curs.

L'entitat està remuntant encara l'important deute que va renegociar. Ara es compleixen els retorns, i els proveïdors i els treballadors estan cobrant al dia. La Fundació té certa tresoreria, que els permet anticipar algunes inversions que poden recuperar a través de subvencions. "No ens sobren els diners, però estem confortables", ha dit Comellas.

La responsable assegura que la inversió a l'antic hotel "no posa en risc ara mateix l'entitat", però adverteix que en un futur no els deixaria fer altres coses, si finalment no aconsegueixen les places. "Si no poguéssim operar els serveis, hauríem de veure com ho resolem", destaca.

Encara sense places

Pedrals ha insistit que les places de llar-residència fan molta falta al Berguedà per evitar que marxi gent per manca del servei. Critica que aquestes es concentren en les localitats més poblades.

Una de les preocupacions és l'envelliment no només de les persones ateses, sinó de les persones que se'n fan càrrec. "Ens està arribant un pic de gent d'aquestes edats, ens farà falta la residència", han insistit. I és que molts usuaris van entrar quan eren joves, i ara ja arriben a la cinquantena.

"Estem posant tot de la nostra part i estem esperant que l'administració ens respongui", han assegurat, tot i no tenir cap certesa que les tindran, tot el contrari. "No tenim clar i tenim certs dubtes que a la convocatòria del 2022 hi hagi unes places per al Berguedà", ha detallat Comellas. Per tot plegat, van demanar una unitat política, que va ser ben vista en el darrer Consell d'Alcaldies.

Cal destacar que l'últim cop que es van treure places va ser l'any 2019, i tan sols en van treure 6 a tot Catalunya. Ara se n'esperen unes 300, per bé que es calcula que en calen 3.000. A llarg termini, s'espera que en facin falta un total de 10.000 a Catalunya. I no saben si hi haurà dotació pressupostària de cara al 2023.

Però al Berguedà la situació és crítica. Es van aconseguir 6 places l'any 1994 i 6 més l'any 1998, les últimes que s'han atorgat. "Es va fer una política molt d'inclusió, i els fills es van quedar a casa amb els pares", han argumentat. S'estima que d'aquí a sis anys caldran unes 60 places al Berguedà, mentre actualment la demanda ja és d'uns 20 llocs. "Estem desarrelant els nois i estem trencant famílies", ha sentenciat Pedrals.

Les obres ja estan en marxa i l'objectiu és "obrir el més aviat possible". El previst és que s'acabin a la tardor, conjuntament amb la llicència del Departament per poder començar a operar. "Anem justos, però estem treballant".

La valoració del 2021

Aquest 2021 ha estat un "any important" pel traspàs d'associació a fundació, amb un patronat de 12 persones, en el qual s'han augmentat treballadors i persones ateses. Tot i això, resta una petita part d'associació, relacionada amb el lleure. Camprubí ha destacat el "servei essencial" que suposa i que fan "cobertura de comarca".

En concret, s'ha passat de 461 a 478 persones ateses, i hi ha hagut un augment fins als 141 treballadors. Entre ells, 57 persones amb discapacitat, "les quals no tindrien feina". I destaquen 3 insercions laborals a l'empresa ordinària.

Econòmicament, s'han mogut un total de 3.873.069,76 euros, invertint els ingressos, el que suposa prop de 500.000 euros més que l'any 2020. Hi ha hagut "inversions importants", com en els lavabos del Taller Coloma.

D'altra banda, també s'han destinat moltes hores a parlar amb l'administració pública i esperen "que doni resultats". I també s'han trobat amb entitats similars per veure com ho gestionaven ells, segons han destacat.

Reptes pel 2022

Per aquest any, la Fundació s'ha plantejat diversos reptes. Volen garantir la qualitat en la prestació de serveis, "un repte fix de cada any", segons Camprubí. I també atendre les noves necessitats, especialment en referència a l'envelliment d'usuaris, i atendre la demanda.

Altres reptes són facilitar la inserció laboral de persones amb discapacitat o problemes de salut mental a través dels programes, continuar amb la implantació del model de governança democràtica de l'entitat i capacitar i empoderar professionals.

Finalment, l'objectiu d'incrementar el suport econòmic (totes les donacions són benvingudes) i social, perquè la gent els conegui més. En aquest sentit, a partir del novembre començaran els actes de celebració dels 50 anys de l'entitat.