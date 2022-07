L'Ajuntament de Berga tancarà les fonts públiques i els safaretjos que es troben al llarg del recorregut de la passada del diumenge de la festa d'Els Elois. Es tracta d'una de les mesures que implementarà el consistori, alhora que apel·la la ciutadania a fer un ús racional de l'aigua i responsable durant l’activitat.

I és que Berga celebrarà aquest cap de setmana la festa d’Els Elois adequant la passada de diumenge al matí per reduir l’ús d’aigua davant la situació de sequera. La passada matinal de diumenge és l’única activitat de la festa d’Els Elois vinculada a l’aigua, un element introduït en la celebració els anys 40 del segle passat.

Una altra de les mesures adoptades ha estat l’eliminació de les mànegues emprades pels serveis municipals, com per exemple la que s’utilitzava a la plaça de Sant Pere per remullar les persones participants. Així mateix, es disposarà d’informadors i informadores de carrer per recordar les indicacions sobre la moderació de l’ús d’aigua a les persones participants.

A més, l’alcaldia ha dictat un ban informatiu adreçat el veïnatge de la ciutat en què s’estableixen recomanacions i advertències sobre la passada amb aigua i animals. En concret, el text fa referència a mesures sobre l’ús d’aigua i el benestar animal. El ban ha estat imprès i col·locat en diversos punts de l’espai públic per on transcorre la passada.

Recomanacions per a la ciutadania

Pel que fa a la participació de la ciutadania durant la passada amb aigua, es demana als veïns i veïnes no instal·lar piscines desmuntables a la via pública i efectuar el llançament d’aigua només des dels balcons, així com moderar la quantitat d’aigua utilitzada. A més, es demana respectar les tanques de separació amb els animals instal·lades en els punts més problemàtics del recorregut. Paral·lelament, el consistori apel·la a la responsabilitat col·lectiva en l’ús domèstic de l’aigua.

Futur i evolució de la festa

Enguany, l’organització de la festa d’Els Elois aposta per moderar l’ús de l’aigua per mantenir la passada de diumenge al matí. Això no obstant, s’avaluarà el desenvolupament de l’activitat per plantejar canvis en futures edicions de la festa, tenint en compte el benestar dels animals i també la situació de sequera que podria convertir-se en un fet habitual a causa de l’escalfament global.