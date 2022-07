El Berguedà és la segona comarca en el rànquing de reciclatge a Catalunya

El Berguedà es manté com la comarca que més recicla a la regió central i se situa en la segona posició en el global de Catalunya, amb un índex de recollida selectiva del 68,70%. El balanç de l’any 2021 que publica l’Agència de Residus de Catalunya mostra un lleuger increment en el volum de residus reciclats a la majoria de comarques de l’àrea de Regió7, si bé és cert que n’hi ha dues, l’Anoia i la Cerdanya, que no han aconseguit superar el 50% de reciclatge de residus municipals que la Unió Europea es va fixar com a grau d’assoliment mínim per al 2020. De fet, la Cerdanya ocupa l’última posició de la llista.

Una de les dades més significatives que es desprèn del darrer informe és que les comarques centrals, a excepció de la Cerdanya, superen amb escreix la mitjana catalana, que presenta un 46,6% dels residus municipals del total generat l’any 2021, que va ser d’1.878.000 tones, recollits de forma selectiva. La xifra representa un increment del 3,1% en el reciclatge i 52.700 tones més que l’any 2020. Pel que fa a la generació de residus, l’any 2021 es van generar uns 4 milions de tones de residus municipals en el conjunt de Catalunya, un 1,3% més que l’any 2020.

Una evolució positiva

Si s’analitza comarca per comarca, el Berguedà ha perdut un punt percentual respecte a l’any 2020, un lleuger descens que no li ha impedit tornar a ser de les capdavanteres en el rànquing de reciclatge, només la supera la Conca del Barberà, amb un índex d’un 80,43%. Per al president del Consell Comarcal, Josep Lara, les xifres responen a «l’impacte positiu del sistema porta a porta, que s’ha posat en marxa a bona part de municipis de la comarca». El pròxim pas per augmentar la recollida selectiva que té previst el Consell, continua, és la instal·lació de contenidors amb control d’accés i identificació dels usuaris als nuclis de població disseminats.

Precisament, l’aposta per utilitzar sistemes que promouen la recollida selectiva, com el porta a porta o els contenidors intel·ligents, ha tingut un impacte favorable en les comarques centrals, tenint en compte l’evolució de la recollida selectiva de residus municipals dels últims cinc anys. El cas més significatiu és el del Berguedà, amb un augment de gairebé un 40% respecte a l’any 2016. La mateixa tendència, encara que en menor mesura, segueixen altres comarques com el Moianès, on l’índex de reciclatge ha incrementat un 12,89% respecte a l’any 2016, amb un 64,78% dels residus reciclats, segons l’últim balanç. D’aquesta forma, la comarca es posiciona en la quarta posició en el conjunt de Catalunya, per darrere de la Conca del Barberà, el Berguedà i Osona.

Altres comarques de la regió també presenten una evolució positiva durant els últims anys, com és el cas del Bages i el Solsonès, amb uns índexs de reciclatge d’un 53,07% i un 50,51% respectivament, segons l’últim registre. Aquestes xifres han incrementat uns deu punts percentuals amb relació al 2016. Si bé és cert que mostren una evolució ascendent en la taxa de reciclatge, encara tenen marge de millora en trobar-se en el llindar del 50% que la Unió Europea va fixar com a grau d’assoliment mínim per al 2020.

La Cerdanya es manté a la cua

Les darreres dades de l’Agència de Residus de Catalunya mantenen la Cerdanya a la cua del reciclatge a Catalunya, gairebé 20 punts percentuals per sota de la mitjana del territori, amb un índex de recollida selectiva d’un 28,48%. Malgrat que registra un augment de dos punts percentuals respecte a l’episodi anterior, es troba encara lluny del 50% recomanat des de la Unió Europea per al 2020.

Davant els resultats, la regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Puigcerdà, Marta Rufiandis, lamenta que la comarca torni a situar-se al final de la llista del reciclatge i apunta a la necessitat de canviar el model de gestió de residus. En el cas de Puigcerdà, afirma que tenen previst «la renovació dels contenidors, així com sensibilitzar la població a partir d’un educador ambiental». En paral·lel, diversos municipis de la comarca s’han apuntat enguany a la recollida porta a porta amb l’esperança de poder millorar les xifres en el pròxim balanç.