Els partits preparen les llistes per a Berga a velocitats molt variades

28 de maig de 2022. És la data que els partits polítics tenen encerclada en vermell al calendari. Falten 10 mesos per a les eleccions municipals, i a Berga ja ha començat el xup-xup.

Alguns aprovaran el candidat després de vacances, al setembre-octubre, mentre que d’altres no es fixen dates o no han començat.

Els 4 partits de l’Ajuntament

Les fonts consultades de la CUP (3.347 vots l’any 2019) diuen que s’estan dedicant a la gestió i «no hi ha massa res a dir» al respecte. «Estem governant» va dir en aquesta línia Ivan Sánchez, alcalde de Berga, en la roda de premsa on van anunciar que Guillem Canal seria el nou regidor.

La membre de la CUP i exregidora Mònica Garcia va detallar que fa prop de 2 mesos que estan treballant en elaborar les llistes, «no vol dir que estiguem treballant en la llista de persones». «Primer van les cares, l’últim que es decideix és l’alcaldable», va afegir.

A l’oposició, a Junt per Catalunya (2.349 vots) treballen pensant en l’any electoral, i esperen proclamar candidat al setembre o a l’octubre. De nou, sota la marca de Junts per Berga, condició sine qua non, diu el coordinador local del partit a Berga, Ramon Caballé.

Junts ha treballat amb 2 opcions d’alcaldable, i «pràcticament» hi ha una opció definida, en espera de travar noms clau de la llista. Tot i això, «hi haurà continuïtat». I també «tindrà continuïtat» Ferran Aymerich, líder de l’oposició a l’Ajuntament, per bé que no especifiquin en quin lloc.

«Em consta que hi ha hagut una militant que potser travarà la seva candidatura», reconeix Caballé, destacant que Junts no ha tingut cap baixa de cap afiliat.

El procés a Esquerra Republicana de Catalunya a Berga (948 vots), grup al govern, és diferent. Però també es marquen el setembre com el moment de determinar el candidat. Hi ha «2 o 3 opcions clares» de candidat. «La idea és acabar-lo de triar i confeccionar després la llista», diu el president de la secció local, Marc Pons.

Un cop aprovat el nom en assemblea, serà el cap de llista qui haurà de confeccionar els noms, per bé que hi ha 4 o 5 figures «més o menys clares». «Dependrà molt de qui sigui l’alcaldable», detalla.

Avança que hi haurà «bastantes cares noves», especialment en els primers 6-7 llocs de la llista electoral. Considera que la llista del 2019 era «molt jove i inexperta», i que ara ja no ho és tant.

L’actual regidor del PSC (745 vots), Abel Garcia, ja ha estat reescollit com a alcaldable. Diu que han anat molt d’hora perquè ho tenien «molt clar». «Que el cap de llista estigui clar ha de facilitar les interlocucions i com hem d’encaixar els que m’han de precedir», argumenta, reconeixent, coneixent que el pot haver fet perdre un cop d’efecte mediàtic.

Garcia sosté que compta amb «bastanta gent confirmada» per la llista, majoritàriament independent. I creu que la conjuntura és més propícia que el 2019.

Grups sense representació

Hi ha 4 partits que en les darreres eleccions municipals no van obtenir representació. Ciutadans (90 vots) no té una base a la ciutat i caldrà veure si fan llista. D’altra banda, fonts coneixedores confirmen que s’està treballant en una candidatura de Berga En Comú-En Comú Guanyem (203 vots).

Pel que fa al Partit Popular (252 vots), tampoc s’ha nomenat cap candidat. El procés començarà a partir de setembre-octubre. El que sí que es pot confirmar és una gran novetat: Juan Antonio López Noguera, cap de llista dels darrers comicis, no repetirà en aquestes eleccions, segons ha confirmat el popular a aquest diari.

Des de Decidim Berga (183 vots) es veuen amb «l’obligació moral de ser present de nou» a les municipals, després d’obtenir vots a tots els col·legis l’any 2019.

«Per a nosaltres no és massa important el nom de la persona que encapçali la candidatura», justifiquen, considerant que ara és el moment de fer el programa «al costat de la ciutadania».