El Parc Natural del Cadí Moixeró iniciarà a partir d’aquest 1 d’agost una prova pilot per a limitar l’accés al mirador de Gresolet. Fins al 15 d'agost, estarà prohibit circular en vehicle privat de les 7 del matí a les 5 de la tarda fins a aquest punt, una de les principals vies d'accés al Pedraforca.

Durant aquests quinze dies s’establirà un servei d’autobús públic que farà el trajecte entre Gósol, Saldes i el mirador de Gresolet, entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, amb una aturada d’una hora entre les 14h i les 15h. Aquest servei serà una prova pilot per provar de reduir l’impacte de la gran afluència de vehicles a la zona.

L’autobús sortirà de Gósol cada dia a les 7 del matí, i farà el trajecte Gósol-Saldes-Mirador de Gresolet. El retorn serà a Saldes per tornar a pujar al mirador de Gresolet, i tornarà a Gósol diversos cops al dia. Es calcula acabar el servei a Gósol a les 5 de la tarda.

A més, així també es donarà un servei de transport públic a l’entorn del massís del Pedraforca, que permetrà als excursionistes fer recorreguts de travessa per la muntanya sense preocupar-se d’on han deixat el vehicle, reduint el trànsit de vehicles per la pista que dona accés al mirador del Gresolet i també les emissions de CO2.

Això també alleugerirà la pressió sobre les zones d’aparcament, evitant que un gran nombre de vehicles estacionin a les vores de la pista dificultant o impedint el trànsit als vehicles d’emergència. La gestió es farà a través d’una pàgina web des de la qual es farà la compra-venda de bitllets (www.buspedraforca.com ).

Hi haurà dues persones del Parc natural que gestionaran el flux del bus i dels vehicles privats, una situada a la barrera inicial (cruïlla de les antigues mines a cel obert) i una altra al propi mirador. A partir de la cruïlla de les antigues mines a cel obert no es podrà circular en vehicle privat durant les hores de tancament.

El preu del viatge serà de 3€. Hi haurà descomptes pels excursionistes federats a la FEEC i pels visitants que resideixin i adquireixin els bitllets des dels allotjaments de Gósol o Salde. Els menors de 12 anys viatjaran a cost 0€.

Per raons de seguretat, els vehicles privats hauran de circular entre la barrera i el mirador en els moments en què no hi circuli l’autobús, o anar al seu darrere. De la mateixa manera, els vehicles privats que hagin pujat abans de les 7 hores o la tarda anterior, hauran de baixar entre les 14 i les 15h o darrere de l’autobús.