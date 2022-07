Berga inicia una nova edició del cicle de visites guiades i activitats culturals Berga viu l’estiu. L’Oficina de Turisme i el Museu Comarcal de Berga impulsen aquest projecte amb l’objectiu de difondre el coneixement sobre el patrimoni històric i cultural del berguedà.

Per una banda, s’oferirà una visita titulada El cor de Queralt que permetrà als visitants endinsar-se en les entranyes del santuari accedint a espais habitualment tancats al públic, com per exemple, la sagristia, on hi ha diferents peces antigues del santuari. També es visitarà el campanar i l’interior de la cova de la troballa.

Les altres propostes inclouen una visita nocturna a Sant Pere de Madrona, per gaudir i viure la lluna plena d’agost a l’entorn natural de l’església romànica, i una visita guiada a l’antiga parròquia de La Valldan, per conèixer el passat i el present de l’església abans esmentada.

L’oferta de visites guiades es completarà amb una ruta per conèixer el passat medieval a través de l’evolució urbanística de la ciutat, des dels seus orígens fins al segle XIV. A més, hi haurà una visita a la Torre de la Petita que permetrà als visitants submergir-se en la història i les característiques de la torre i el polvorí, i una ruta per recórrer els espais més emblemàtics del centre de la ciutat vinculats a la celebració de La Patum.

D’altra banda, l’exposició de Sant Francesc continua oberta per tal que els usuaris i usuàries gaudeixin de la comparseria patumaire de prop.