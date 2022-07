La Baells i la Llosa del Cavall ja es troben per sota del 40% de la capacitat

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) actualitza diàriament la informació sobre l’estat dels recursos hídrics de les conques internes de Catalunya. Segons les dades d’aquest dimecres, les reserves actuals es troben al 44% de capacitat al país. La capacitat total dels embassaments a les conques internes de Catalunya puja al voltant dels 700 hectòmetres cúbics.

Dels tres embassaments de la Catalunya central amb capacitat superior a 2 hm³, el de la Llosa del Cavall i el de la Baells són els que es troben en un estat més problemàtic. En el primer dels casos, l’embassament ubicat a Navès té menys de 28 hm³ del seu volum total de 80 hm³, el que suposa que està a menys del 34% de la seva capacitat. Es tracta d’unes xifres llunyanes especialment de les de fa un any, quan rodejava el 86% (uns 69 hm³), així com d’ara fa 5 i 10 anys, quan tenia respectivament uns 73 hm³ i prop de 72 hm³.

L’embassament de Cercs, per la seva part, també està veient reduïda dràsticament la capacitat. La Baells ja es troba per sota del 40%, puix té menys de 44 hm³ del total de 109,43 hm³ que pot guardar. Es tracta de números clarament inferiors als habituals si ens fixem en les dades de fa un any, quan tenia 95,28 hm³ (87%), i especialment si ens fixem en les de fa 5 anys i fa 10 anys, quan fregaven els 95 hm³.