Els usuaris de transport de la Catalunya central tindran tarifes a meitat de preu

Els usuaris de transport públic més fidels del Berguedà, Bages, Anoia i Moianès gaudiran d’un 50% de descompte a partir de l’1 de setembre i fins al 31 de desembre. L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha acordat la mesura en aplicació de la reducció del 30% anunciada fa unes setmanes pel Govern espanyol, i a més, ha afegit un altre 20% de descompte en els títols integrats més recurrents, la T-usual i T-jove.

El 50% de rebaixa aplicat a les comarques de la Catalunya central suposa que en un mes es podran fer tants viatges com es vulgui des de Manresa i Igualada fins a Barcelona per només 56,90 euros. Des de Moià el cost serà de 53,10 euros.

Una menció a part mereix Berga i el Berguedà, els més beneficiats pels descomptes juntament amb el Ripollès, ja que ambdós territoris tenen un tractament especial amb els abonaments de 7 zones.

Mentre que els ciutadans de les comarques integrades en el mapa de zones com el Bages, l’Anoia i el Moianès només tindran una reducció del cost del 30% pel títol de la T-casual de 10 viatges, els berguedans podran gaudir de la mateixa xifra d’expedicions amb un 50% de descompte i la T-casual inclosa, per un cost de només 26,65 euros. Anar al Bages des del Berguedà també sortirà a meitat de preu, per 17,65 euros.

Els joves de les comarques que gaudeixen dels descomptes i que utilitzen amb freqüència el transport per desplaçar-se a la ciutat comtal també surten especialment beneficiats. Els menors de 25 anys gaudiran de la meitat del descompte i podran fer tants viatges com desitgin durant tres mesos per tan sols 111,15 euros en el cas de Manresa i Igualada, i 103,70 en el de Moià.

El descompte també s’aplicarà a famílies monoparentals i nombroses, i al títol per a persones en situació d’atur. Per altre costat, no hi haurà bonificacions en els títols integrats de la T-familiar, T-grup i T-dia. La rebaixa de tarifes serà aplicada tant als títols magnètics com als títols amb tecnologia T-mobilitat.

En canvi, no entren en els descomptes que aplica l’ATM altres comarques de la regió central com la Cerdanya i el Solsonès. Aquesta última comarca, però, hi podria entrar durant l’últim trimestre d’aquest any. Ho va assegurar la directora general de Transports i Mobilitat, Mercè Rius, durant el Consell d’Alcaldies del Solsonès celebrat aquest mes de juliol, després que ho aprovés l’ATM.

Es faria servir el mateix sistema que amb el Berguedà i el Ripollès. El Solsonès quedarà dividit en dues subzones que tindrien costos diferents, però encara s’ha d’acabar de definir com serà aquesta divisió.