Col·lapse de cotxes davant l’abocador del Berguedà per la prohibició d’arribar amb vehicle a Pedret

Setmanes després que l’Ajuntament de Cercs impedís l’accés al trànsit rodat al pont de Pedret per evitar que la zona es col·lapsés de cotxes, ara hi ha un nou punt conflictiu uns metres més amunt.

Davant de l’abocador comarcal de Font Ollera, fins on els vehicles encara poden accedir ja que la barrera està col·locada just després, s’han produït aglomeracions de cotxes estacionats en els últims dies que obstaculitzen l’entrada a la instal·lació dels camions de recollida, a més del pas de vehicles d’emergència.

El Consell Comarcal ha denunciat la situació a través de les xarxes socials, i ha reclamat que no s’aparqui davant de la porta d’accés a l’abocador. Per la seva banda, els ajuntaments de Berga i Cercs preveuen pintar amb ratlles grogues la zona per advertir els conductors de la prohibició d’aparcar-hi.

L’alcalde de Cercs, Jesús Calderer, ha comentat a Regió7 que la tanca es va posar després de l’abocador per permetre precisament el pas dels vehicles de recollida i estalviant-los haver de pujar i baixar la cadena cada cop que passaven.

A dalt a Berga, pel camí d’accés que s’agafa a l’Institut Guillem de Berguedà, hi ha una senyalització que impedeix el pas, però diversos vehicles han fet cas omís de la prohibició. El regidor de Medi Ambient de Berga, Eloi Escútia, recorda que enguany s’ha posat una senyalització vertical fixa «prou clara i explícita», a diferencia dels estius passats en que hi havia una senyalització provisional que sovint era apartada pels conductors.

Davant la manca de compliment de les restriccions, s’ha hagut de recorre a les sancions, a través de la Policia Local de Berga i dels Mossos d’Esquadra en funció del terme municipal en que es comet la infracció.

Actualment només es pot accedir al pont de Pedret a peu o en bici. Una opció és anar-hi des de Berga, pel camí que habitualment està obert al trànsit rodat però en el qual ara està restringit. L’altra alternativa, i la més comuna per fer caminant o en bicicleta, és el camí de la Via Verda des de Cal Rosal. Es tracta d’un recorregut d’uns 5 quilòmetres que voreja el Llobregat sense pràcticament desnivell, i que inclou el pas per diferents túnels.

Fer un aparcament, la solució

Aquest és el tercer estiu consecutiu amb restriccions d’accés pel trànsit rodat a Pedret, i els ajuntaments de Berga i Cercs ja estan treballant en una solució, que passaria per habilitar una gran àrea d’aparcament al costat de l’abocador. Aquesta mesura permetria acabar definitivament amb els col·lapses a la zona del pont, on el pàrquing és força reduït, i escurçaria el recorregut a peu que han de fer ara els visitants per arribar a l seu destí.