El jove puigreigenc Martí Oller Riera, de 23 anys, ha rebut una una de les beques de postgrau que atorga la Fundació La Caixa. Es tracta d’un ajut de prestigi que només s’atorga a 120 estudiants d’excel·lència d’Espanya i Portugal. En el cas del berguedà, li serveix per a cursar el Màster en Matemàtica pura a la Universitat de Cambridge. La durada del màster és d’un curs, però Oller romandrà a Cambridge 3 anys més per cursar el doctorat.

En declaracions a Regió7, el premiat diu que va rebre la notícia «amb felicitat i cert alleujament. Si no fos per la beca no hagués pogut pagar la matrícula. Sabia que tenia bones opcions, però la beca és molt competitiva i sabia que no ho tenia assegurat en absolut», relata Oller, que admet que va passar bastants nervis abans de la fase de selecció.