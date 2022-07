L’Ajuntament de Puig-reig ha aprovat, aquest dijous en sessió extraordinària, el pressupost per a l’exercici 2022 que és d’un total de 5.888.406,39 euros. El pressupost d’aquest 2022 suposa un augment de gairebé el 9% respecte al de l’any passat, amb un increment de 465.728,5 euros.

Tal i com ha explicat l’alcalde Josep Maria Altarriba, es tracta d’uns comptes que continuen la línia del mandat i que tenen per objectiu consolidar projectes iniciats, desenvolupar algunes actuacions pendents i realitzar millores al municipi. En el capítol d’inversions s’hi destinen gairebé 1,8 milions d’euros.

Concretament, les inversions ascendeixen a 1.791.377,16 euros i es finançaran amb fons propis de l’ajuntament i subvencions que ja estan concedides o confirmades. Com a projectes més improtants cal destacar, en primer lloc, l'arranjament del col·lector de Costa Garbera amb un cost de gairebé 600.000 euros. La segona partid més important, de 260.000 euros, correspon a l’arranjament del vestíbul i dels serveis del Teatre de l’Ametlla de Merola.

Altres inversions destacades són la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de l’escola bressol i la biblioteca, a la zona de la piscina i del pavelló i a l’estació de tractament d’aigua potable i l’estació de bombeig d’aigua per un valor d'uns 180.000 euros, i la realització de la fase 1B del projecte del parc central de Puig-reig, per un valor de 100.000 euros.

A més, també s’hi inclouen més d’una vintena d’actuacions entre les quals en destaquen la instal·lació d’un ascensor al pavelló per a persones amb mobilitat reduïda; la construcció d’un mòdul nou de vestidors al camp de futbol; la instal·lació d’un circuït de pump trak per a patinets, bicicletes petites i skates; la millora de la senyalització urbana; la compra d’un habitatge d’emergència i d’altres actuacions de millores urbanes i d’eficiència energètica.

Per a Josep Altarriba aquestes inversions segueixen una línia clara de fer millores al municipi pensant en la reactivació de l’economia local i en la línia iniciada per la millora de la sostenibilitat i l’eficiència energètica, tenint en compte d’altres actuacions i projectes que ja s’han executat. “El pressupost es caracteritza per mantenir el límit de la despesa ordinària pràcticament al mateix nivell dels anteriors exercicis, mantenint-ne l’austeritat; pel manteniment del nivell impositiu i per l’augment de la participació en la despesa social i l’increment de les inversions sostenibles amb la pretensió de fer de motor del teixit econòmic local i comarcal”, ha assegurat.

L’alcalde ha recordat que la majoria de projectes esmentats compten amb el cofinançament de l’administració. Això, afegit a la possibilitat que tenen els ajuntaments de poder utilitzar el romanent de tresoreria i a que el consistori puig-reigenc té actualment un percentatge d’endeutament baix, genera certa tranquil·litat a l’equip de govern per poder tirar endavant els projectes previstos. Actualment, el consistori es troba a un nivell molt baix d’endeutament (7,39%), una xifra molt baixa aconseguida gràcies a la bona gestió econòmica dels darrers anys.