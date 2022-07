El nou POUM de Vallcebre rebaixarà un 30% el terreny de sòl urbanitzable

Vallcebre està més a prop de disposar del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que rebaixarà les perspectives de creixement previstes fa 25 anys. El municipi espera que l’aprovació provisional es pugui fer en els propers mesos, després que la qüestió es tractés aquesta setmana en la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya central.

Fins ara la població estava regulada en el terreny urbanístic per unes normes subsidiàries de l’any 1996 -equivalents al POUM- que contemplaven un major creixement de la població en els anys següents del que ara visualitza el consistori.

En paral·lel, també es preveia una superfície més gran de sòl urbanitzable, que amb el nou POUM es reduirà un 30%. «Ens volem quedar més petits com a poble», destaca el regidor Jordi Lapuente. Tot i això, des de l’Ajuntament asseguren que amb el plantejament actual hi ha capacitat suficient per créixer en els propers 20 anys. Aproximadament es podrien arribar a construir uns 300 habitatges.

Per altra banda, en el sòl qualificat com a no urbanitzable es buscarà fomentar la creació d’activitat econòmica en els àmbits del sector primari com l’agricultura, la ramaderia i la producció de fusta, un sector amb especial potencial a la comarca. Igualment, el municipi també veu una oportunitat per fer activitats a la natura en les zones que deixen de ser sòl urbà.

La redacció del POUM de Vallcebre va arrancar el 2015. Quatre anys més tard, es va fer l’aprovació inicial, i la provisional podria arribar aquest mateix any. Encara podrien passar uns anys més abans no s’aprovi definitivament.

Projecte per atraure població

En relació amb la qüestió de l’habitatge, l’Ajuntament ha tirat endavant un programa per atraure població al municipi, especialment famílies amb nens que dinamitzin l’escola del poble. El consistori, juntament amb el Consell, la Generalitat i la Diputació, donen incentius a propietaris d’habitatges perquè els posin a lloguer.